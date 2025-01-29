Бывшего вице-президента РФС задержали за взятку

Бывшему генеральному директору букмекерской компании «Фонбет» Сергею Анохину, которого задержали по подозрению в даче взятки, грозит до 15 лет лишения свободы и штраф до трех с половиной миллиардов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о даче взятки должностному лицу в особо крупном размере. Если суд признает Анохина виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы и штраф в 70-кратном размере взятки - до трех с половиной миллиардов рублей.

«На данный момент по адресам, которые связаны с экс-гендиром букмекерской конторы „Фонбет“, проводятся обыски, сам он на допросе», - уточнил Shot.

Экс-генерального директора букмекерской компании «Фонбет» и бывшего вице-президента Российского футбольного союза Сергея Анохина задержали в Москве 29 января. Совладелец организации Михаил Маслов заявил, что мужчина уволился еще в январе и его задержание не связано с компанией.

Источник «Известий» сообщил, что Анохина задержали по подозрению в даче взятки. По данным газеты, речь идет о сумме в 50 миллионов рублей - деньги предназначались сотруднику правоохранительных органов.