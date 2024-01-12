Бывшего вице-президента Газпромбанка объявили в розыск

В карточке Волобуева* отмечается, что он разыскивается по статье УК, однако название статьи не приводится.

Как сообщил «Коммерсант» , Игорь Волобуев* 16 лет руководил пресс-службой компании «Газпром», после чего перешел в Газпромбанк, где в его обязанности входило PR-сопровождение промышленных активов.

Вскоре после начала спецоперации родившийся в Сумской области Волобуев* присоединился к ВСУ. В интервью СМИ он рассказывал, что принимал участие в боях под Артемовском. По данным Минюста, он также участвовал в дискредитации российской армии, распространял фейки о решениях властей и активно сотрудничал с иностранными СМИ и агентами. Из-за этого он сам в октябре 2023 года попал в реестр иноагентов.

Ранее МВД объявило в розыск журналиста Андрея Серафимова , который неоднократно сотрудничал со СМИ-иноагентами и призывал россиян не ходить в военкоматы.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.