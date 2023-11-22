Бывшего тренера сборной Дагестана по кикбоксингу объявили в розыск
МВД объявило в розыск бывшего главного тренера сборной Республики Дагестан по кикбоксингу Ахмеда Ахмедова. Соответствующая информация появилась в базе данных ведомства.
«Ахмедов Ахмед Магомедович. Розыск по статье Уголовного кодекса», - говорится в базе.
По какой конкретно статье бывший тренер находится в розыске, в базе данных не уточняется.
В правоохранительных структурах региона ТАСС уточнили, что Ахмедов стал фигурантом дела о государственной измене.
«Уголовное дело возбудили в отношении Ахмеда Ахмедова за участие в военных действиях в зоне специальной операции на стороне Вооруженных сил Украины», - говорится в сообщении.
Ранее МВД объявило в розыск украинскую певицу, победительницу Евровидения-2016 Джамалу (Сусану Джамаладинову), сообщал RT. В 2022 году ей запретили посещение России на 50 лет, она неоднократно громко высказывалась о стране еще до начала специальной операции.