26 июня 2024, 17:22

Бывшего топ-менеджера группы ГАЗ Эберхардсона заочно арестовали в Москве

РИА «Новости»
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Московский суд заочно арестовал на два месяца бывшего топ-менеджера группы ГАЗ, гражданина Швеции Ларса Эрика Эббе Эберхардсона. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Эберхардсону вменили мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Санкция по статье - до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, он обманул человека на большую сумму, которая якобы должна была пойти на развитие предпринимательской деятельности, и подписал расписку, однако деньги в обещанное время не вернул. Бизнесмена объявили в международный розыск.

Постановление вынес Таганский районный суд по ходатайству органов предварительного расследования. Срок заключения под стражу будет исчисляться с момента экстрадиции обвиняемого в Россию или его задержания на территории страны, написали «Известия».

Суд Мошенничество Аресты
26 июня 2024, 14:13
Следствие потребовало заочно арестовать экс-ведущую «Вестей» Курбангалееву
РИА «Новости»
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Следственный комитет направил в суд требование о заочном аресте журналистки Фариды Курбангалеевой*. Ее обвиняют оправдании терроризма. Об этом сообщил сайт столичных судов общей юрисдикции.

*Фарида Курбангалеева внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

* *СМИ, выполняющее функции иноагента.

***Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Информацию о запросе ареста опубликовали 26 июня. Следствие направило ходатайство в Замосковорецкий районный суд Москвы.

Курбангалееву* обвиняют в том, что она с помощью средств массовой информации оправдывала или пропагандировала терроризм. Журналистку 20 июня объявили в розыск.

Подсудимая родилась в Казани, с 2007 по 2014 годы она была ведущей программы «Вести» на телеканале «Россия 1». В 2018 году Курбангалеева* устроилась работать в издание «Коммерсант» и переехала в Прагу.

Ранее МВД объявило в розыск сотрудников издания «Важные истории» * * Романа Анина *** и Екатерину Фомину ***. Этот ресурс работал на финансируемую МИД Великобритании и Госдепом организацию Organised Crime and Corruption Reporting Project, сообщил RT.

Суд Терроризм Россия Аресты Иноагенты
26 июня 2024, 13:48
Выжившая пленница «смолинского маньяка» проигнорировала журналистов в суде
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Во втором заседании суда по делу «смолинского маньяка» в Челябинске приняла участие женщина, которая 14 лет провела у него в плену. Она отказалась общаться с прессой. 360.ru показал пострадавшую.

В Советском районном суде собрались журналисты. Женщину привели для участия во втором заседании. Она надела большой капюшон, прикрывающий лицо, и молча прошла в зал. Так же, без комментариев, потерпевшая ушла из него в сопровождении пристава.

Владимира Ческидова обвинили в убийстве, похищениях, изнасилованиях и насильственных действиях сексуального характера. О его преступлениях стало известно в 2023 году, когда единственная выжившая пленница сумела сбежать из дома в Смолине. Следователи нашли останки ее предшественницы, но не смогли установить ее личность.

Мать Ческидова утверждала, что сбежавшая женщина жила с ним добровольно, сообщил RT. Судебно-психиатрическая комиссия нашла у «смолинского маньяка» психическое расстройство и признала невменяемым, поэтому прокуратура ходатайствовала об отправке на принудительное лечение.

Уголовное дело Суд Челябинская область Преступления Челябинск
26 июня 2024, 11:13
Пленница «смолинского маньяка» впервые появилась на публике
Телеканал «360»
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В Челябинске прошло второе заседание суда по делу «смолинского маньяка» Владимира Ческидова. Потерпевшая впервые появилась на публике, чтобы принять участие в процессе. 360.ru показал кадры из Советского районного суда.

Заседание прошло в закрытом режиме. Женщину, которую 14 лет удерживали в доме в поселке Смолино , в сопровождении пристава завели в зал суда.

Первое заседание прошло 10 июня. Ческидова обвинили в похищениях, изнасилованиях, убийстве и насильственных действиях сексуального характера. По версии следствия, осенью 2009 года мужчина познакомился в районе автовокзала «Синегорье» с 19-летней девушкой, заманил ее к себе в дом и удерживал в течение 14 лет. Ей удалось сбежать в 2023 году. Кроме того, «смолинскому маньяку» вменили убийство второй пленницы - неустановленной женщины, чьи останки нашли на месте преступления.

Комиссия судебно-психиатрических экспертов диагностировала у мужчины хроническое психическое расстройство, и прокуратура просила отправить его на принудительное лечение.

Мать Ческидова , которая знала о пленницах, сначала задержали, но потом освободили из-под стражи.

Уголовное дело Суд Челябинская область Челябинск
26 июня 2024, 10:23
Главврача и директора клиники в Москве осудили за подделку документов для мигрантов
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Гендиректор и главврач медклиники в Москве и их сообщница получили реальные сроки за организацию незаконной миграции. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

По данным следствия, подельники за деньги - от 10 тысяч до 40 тысяч рублей - изготавливали для иностранцев фальшивые приглашения на прохождение медосвидетельствования по несуществующим заболеваниям. По этим поддельным документам мигранты приезжали в страну. Во врачебной помощи они на самом деле не нуждались. Всего в Россию таким образом въехали более 150 человек. В конце концов преступление вскрыли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного управления МВД и управления ФСБ России по Москве и Московской области.

Двух осужденных приговорили к полутора годам лишения свободы каждого со штрафом 100 тысяч рублей. Еще одного фигуранта осудили на год, размер назначенного штрафа тот же.

Приговор вынес Долгопрудненский райсуд Москвы. В законную силу решение пока не вступило.

Ранее стало известно, что в России могут начать конфисковывать имущество за организацию незаконной миграции.

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