Бывшего российского депутата обвинили в убийстве ректора ИтиМО

По данным журналистов, постановление о привлечении Гаджиева* обвиняемым по делу вынесли еще в июне 2023 года. Суд заочно арестовал бывшего политика.

Садикова убили 7 июня 2011 года рядом с многоэтажным домом, где он проживал. В тот день погибший приехал к дому вместе со своим 23-летним племянником Залимханом Мусаевым, который выполнял обязанности охранника и водителя. Кроме того, в автомобиле находился бывший шеф-редактор издания «Ислам.ру» Марат Сайфутдинов вместе с супругой.

На машину напали двое вооруженных людей и открыли огонь, Гаджиев и его племянник погибли. Следствие считает бывшего депутата организатором убийства.

В феврале 2024 года МВД объявило Гаджиева в розыск по уголовной статье.

* Признан иноагентом на территории России.