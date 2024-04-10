Бывшего российского депутата обвинили в убийстве ректора ИтиМО
Следователи заподозрили депутата Госдумы Магомеда Гаджиева* в организации убийства ректора махачкалинского Института теологии и международных отношений (ИтиМО) Максуда Садикова. Киллер застрелил преподавателя в июне 2011 года. Об этом со ссылкой на близкий к следствию источник сообщил «Коммерсант».
По данным журналистов, постановление о привлечении Гаджиева* обвиняемым по делу вынесли еще в июне 2023 года. Суд заочно арестовал бывшего политика.
Садикова убили 7 июня 2011 года рядом с многоэтажным домом, где он проживал. В тот день погибший приехал к дому вместе со своим 23-летним племянником Залимханом Мусаевым, который выполнял обязанности охранника и водителя. Кроме того, в автомобиле находился бывший шеф-редактор издания «Ислам.ру» Марат Сайфутдинов вместе с супругой.
На машину напали двое вооруженных людей и открыли огонь, Гаджиев и его племянник погибли. Следствие считает бывшего депутата организатором убийства.
В феврале 2024 года МВД объявило Гаджиева в розыск по уголовной статье.
* Признан иноагентом на территории России.