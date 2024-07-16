16 июля 2024, 09:17

Бывшего поставщика обмундирования для Росгвардии арестовали

РИА «Новости»
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Челябинский суд отправил в СИЗО руководителя компании «Спецшвейснаб» Игоря Шальнова по делу о взятках в системе ФСИН. Об этом сообщил «Коммерсант».

Организация разрабатывала и производила обмундирование для сотрудников Росгвардии. Шальнов жил в Уфе, но 4 июля его доставили в Челябинск, где предъявили обвинения по статье о взятке. Свою вину подозреваемый не признал.

По информации источника, фигурант перевел ответственной сотруднице местного управления ФСИН два транша по 30 и 200 тысяч рублей якобы за покровительство при заключении договоров на пошив служебной одежды. Однако знакомые обвиняемого уверяют, что он отправил женщине средства на лечение больной матери, с которой давно был знаком.

Теперь Шальнову грозит от семи до 12 лет строгого режима. Также ему могут назначить штраф, кратный 60 размерам выданной взятки.

Ранее ФСБ задержала зампредов ивановского правительства за превышение полномочий.

Суд Коррупция
15 июля 2024, 22:55
После взрыва катера в Подмосковье завели дело
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Следователи возбудили уголовное дело после пожара на катере в Подмосковье, из-за которого травмы получили трое детей и женщина. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

В ведомстве отметили, что на речную прогулку вдоль берега Кудиновского карьера пострадавших пригласил 69-летний мужчина.

«Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», - уточнили в СК.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования. Центральный аппарат СК проконтролирует исполнение этого поручения.

По данным Telegram-канала Shot, на катере взорвался мотор. Причиной этому стала разгерметизация маслопровода в моторном отсеке. Мать с тремя детьми доставили в больницу с серьезными ожогами.

В прокуратуре Московской области отмечали, что права управления маломерным судном у 69-летнего местного жителя не было. Надзорное ведомство начало собственную проверку.

Уголовное дело Пожары Прокуратура РФ СК РФ
15 июля 2024, 19:21
Фигуранта дела генерала Попова Моисеева перевели под домашний арест
РИА «Новости»
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Военный суд перевел под домашний арест предпринимателя Сергея Моисеева, который стал фигурантом по делу экс-командующего 58-й армией генерала-майора Ивана Попова. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Моисееву Сергею Владимировичу избрать более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста до 11 октября», - указали в решение суда.

Моисеева освободили в зале суда во время закрытого заседания.

Ранее стало известно, что он признался в содеянном и активно сотрудничает со следователями. Также Моисеев уже погасил часть вмененного ему ущерба. На фоне этого СК призвал отпустить фигуранта дела под домашний арест.

Также суд перевел под домашний арест генерала Попова. Его обвинили в хищении объектов металлопроката, купленного администрацией Запорожской области, и служебном подлоге. Еще одним подозреваемым мог стать генерал-лейтенант Олег Цоков, но из-за его смерти в 2023 году дело закрыли.

Суд Аресты Следственный комитет России
15 июля 2024, 18:17
Друзья генерала Попова пришли в суд в футболках с его изображением
РИА «Новости»
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Четверо друзей генерала Ивана Попова пришли с его изображением и надписью «Спартак, честь имею» на футболках на заседание 235-го гарнизонного военного суда, где рассматривали ходатайство об избрании ему домашнего ареста. Об этом сообщило РИА «Новости».

«У него позывной - Спартак, мы его друзья. Пришли поддержать в суде», - сказал один из друзей военного.

Суд в понедельник рассматривал ходатайство следствия о замене Попову содержания в СИЗО домашним арестом.

Правоохранители полагают, что Попов причастен к хищению свыше 1700 тонн изделий металлопроката в 2023 году, которые закупила в порядке предоставления гуманитарной помощи администрация Запорожской области. Материалы стоимостью порядка 100 миллионов рублей предназначались для инженерных оборонительных сооружений.

Ранее стало известно, что генерала Попова перевели из СИЗО под домашний арест.

Суд Военные
15 июля 2024, 00:59
Дело экс-замглавы Минсельхоза Бажанова направили в суд
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Тверской суд Москвы рассмотрит в заочном порядке уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы Минсельхоза РФ Алексея Бажанова. Об этом РИА «Новости» сообщили в суде.

«Дело в отношении Бажанова <…> поступило в суд для рассмотрения по существу», - сообщил источник агентства.

Бажанов объявлен в международный розыск. Его подозревают в хищениях на сумму 1,15 миллиарда рублей кредита, выданного Россельхозбанком структурам холдинга «Маслопродукт», основателем которого является Бажанов.

Ранее сына бизнес-коуча Наталии Закхайм Троя Краснова арестовали до 29 августа. Мужчину обвинили в участии в занимавшейся мошенничеством организованной преступной группировке.

Суд Преступления Мошенничество Россия Кредиты

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