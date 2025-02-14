14 февраля 2025, 19:17

Бывшего первого замгубернатора ХМАО задержали за взятку в особо крупном размере

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Бывшего первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Против чиновника завели уголовное дело. По версии следствия, с 2023 по 2024 год подозреваемый получил не меньше 7,5 миллиона рублей за покровительство управляющей компании. Он дал незаконные указания главе одного из муниципальных образований перевести многоквартирные дома на обслуживание именно в ту организацию, от представителей которой взял деньги.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения бывшему чиновнику. Следователи выясняют все обстоятельства преступления.

Ранее в Удмуртии заместителя министра здравоохранения обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Женщина получила около 1,3 миллиона рублей от ритуальной службы , интересы которой лоббировала.

Бывшего первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Уголовное дело ХМАО Коррупция Преступления Чиновники Следственный комитет России
14 февраля 2025, 16:25
Названа общая стоимость арестованного имущества семьи Блиновских
РИА «Новости»
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Общую стоимость арестованного имущества семьи блогера Елены Блиновской оценили как минимум в миллиард рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Речь идет о более чем 50 земельных участках по всей России, автомобилях, домах и квартирах. В частности, Блиновские серьезно вложились в недвижимость в Крыму: приобрели земельный участок в Ялте в 500 «квадратов» за 13 миллионов рублей и 17 участков в курортном поселке Семидворье на побережье Чёрного моря ценой более 300 миллионов.

В Москве у семейной четы четырехкомнатная и двухкомнатная квартиры общей стоимостью в 200 миллионов рублей. В Подмосковье Блиновские владеют участком и домом стоимостью около 170 миллионов. Также у них есть дома, квартиры и земельные участки в Адыгее, Костроме и Ярославле.

Ранее стало известно, что государственное обвинение запросило для Блиновской шесть лет лишения свободы , запрет на занятия бизнесом на пять лет и штраф в 1,5 миллиона рублей. При этом финансовые требования к «королеве марафонов» снизили с 918 до 587 миллионов рублей после погашения части задолженности по налогам.

Суд Елена Блиновская
13 февраля 2025, 23:26
Избил женщин и оторвал иконы. Мужчина устроил погром в храме в Подмосковье
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Мужчина устроил погром в православном храме в Климовске. Он избил служительниц пластиковой трубой и сбежал с украденными деньгами. Дебошира поймали по горячим следам, рассказал 360.ru сотрудник храма.

В Следственном комитете заявили, что мужчину подозревают в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий с применением насилия. Возбуждено уголовное дело.

Правоохранители установили, что дебошир разбил церковные лампады, опрокинул купель для совершения таинства «крещения» и оторвал от стен церковные иконы. Затем он напал на служителя храма. Сейчас в рамках следствия допрашиваются свидетели.

По словам мужчины, в момент нападения он уезжал ненадолго по делам. Примерно через 20 минут после его отъезда в здание храма зашел мужчина.

«Судя по всему, человек неадекватный, больной. Мы описали внешность нападавшего полицейским, которые стали его искать по району. Когда нашли подходящего под описание человека, то его привезли сюда. Здесь мы уже его и опознали», - уточнил собеседник 360.ru.


Пострадавшим от рук дебошира женщинам понадобилась медицинская помощь. Врачи диагностировали у них ушибы и ссадины.


По данным прокуратуры Московской области , в четверг, 13 февраля, около 16:00 дня 35-летний житель Свердловской области зашел в храм на Симферопольской улице и несколько раз ударил двух женщин пластиковой трубой.

Потом мужчина повредил иконы и похитил деньги из ящика для пожертвований. Сбежавшего с места преступления сотрудники полиции задержали в тот же день. Подольская городская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств преступления.

Подольск Прокуратура РФ Женщины Полиция
13 февраля 2025, 22:51
«Эту тайну уношу с собой». Две предсмертные записки всплыли в деле о пропаже молодой матери в Прикамье
360.ru
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Следователи Пермского края вернулись к расследованию уголовного дела об исчезновении молодой матери, которая пропала 18 лет назад. Подозреваемый в убийстве покончил с собой, оставив загадочную записку. В беседе с 360.ru дочь пропавшей Анастасия заявила, что именно он причастен к исчезновению ее матери.

«Следствие мне объяснило, что они знают, что это он, но у них против него не было доказательств», - отметила она.

Когда мать пропала, Анастасии было 14 лет. В день исчезновения женщину пригласили на день рождения после работы. Больше ее никто не видел. Поиски также не дали никаких результатов. Следователи несколько раз заводили уголовное дело, но это ни к чему не привело.

«Дело передавали из рук в руки все время. <…> Никто ничего не знает, следователи все время менялись, ничего не говорили. Они якобы ищут, ищут, а в итоге они и не искали. Они дело просто убрали далеко, как говорится, в шкаф», - заявила дочь.

В 2022 году стало известно, что подозреваемый по делу о пропавшей без вести свел счеты с жизнью. Перед своей смертью он написал записку со словами «уношу тайну эту с собой». Собеседница 360.ru рассказала, что в поселке его знали как дебошира. При алкогольном опьянении мужчина вел себя неадекватно.

«После того, как пропала у меня мама, через месяц у подозреваемого умер отец и тоже оставил записку, что виноват в ее исчезновении его сын», - отметила Анастасия.

Она считает покончившего с собой причастным к исчезновению ее матери. По словам Анастасии, она продолжает хранить надежду, что ее мать может быть жива и ее найдут.

Пермский край Уголовное дело Убийства Женщины
13 февраля 2025, 17:55
Мошенники оставили российскую модель без двух миллионов рублей
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Российская топ-модель Екатерина Барк стала жертвой мошенников и лишилась двух миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники.

По их информации, злоумышленник позвонил девушке под видом работника почты и сообщил о взломе ее аккаунта на «Госуслугах». Она продиктовала код, который пришел в СМС.

Увидев сообщение о попытке несанкционированного входа, Барк позвонила на номер, указанный в письме. Телефон взяла девушка, представившаяся сотрудницей Центробанка. Далее мошенники позвонили жертве уже от имени сотрудников ФСБ и настояли на проверке финансов.

К дому, где жила Барк, приехала белая «Лада». Девушка передала людям, сидящим в машине, коробку с рублями и разной иностранной валютой. Только на следующий день топ-модель поняла, что произошло, и обратилась в полицию.

В январе другая российская модель - Екатерина Стецюк - лишилась 150 тысяч рублей , пытаясь купить iPhone из Дубая.

Мошенничество Деньги

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