Бывшего московского следователя отправили в колонию на девять с половиной лет за взятку

Суд признал бывшего следователя виновным в приготовлении к преступлению и получении взятки.

Помимо заключения в исправительном учреждении, ему на 10 лет запретили работать в государственной службе и правоохранительных органах. Также бывшего следователя лишили специального звания. Его арестовали в зале суда.

Как уточнил «МК», Виноградов за два миллиона рублей пообещал смягчить меру пресечения подозреваемому в мошенничестве, обеспечив ему подписку о невыезде.

Ранее бывшего замначальника столичного управления ГУ МЧС Виктора Самарина оштрафовали на 4,5 миллиона рублей за получение взятки. Следствие установило, что он получил один миллион 880 тысяч рублей за то, что одобрил проектную документацию для нескольких торговых точек.