07 февраля 2024, 13:09

Бывшего московского следователя отправили в колонию на девять с половиной лет за взятку

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Никулинский районный суд приговорил экс-следователя по особо важным делам СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве Артема Виноградова к девяти с половиной годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Суд признал бывшего следователя виновным в приготовлении к преступлению и получении взятки.

Помимо заключения в исправительном учреждении, ему на 10 лет запретили работать в государственной службе и правоохранительных органах. Также бывшего следователя лишили специального звания. Его арестовали в зале суда.

Как уточнил «МК», Виноградов за два миллиона рублей пообещал смягчить меру пресечения подозреваемому в мошенничестве, обеспечив ему подписку о невыезде.

Ранее бывшего замначальника столичного управления ГУ МЧС Виктора Самарина оштрафовали на 4,5 миллиона рублей за получение взятки. Следствие установило, что он получил один миллион 880 тысяч рублей за то, что одобрил проектную документацию для нескольких торговых точек.

Суд Приговоры Москва
07 февраля 2024, 13:08
Трех пенсионерок застрелили в Подмосковье
РИА «Новости»
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В деревне Свитино Наро-Фоминского городского округа Московской области застрелили трех пенсионерок. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По его данным, женщин убили в частном доме. Ни мотив преступления, ни подозреваемого пока не установили. По информации издания, убийство случилось еще 5 февраля, однако тела обнаружили через день.

« Московский комсомолец » добавил, что мертвых женщин нашел сосед. Это две 68-летние сестры-близнецы и их 65-летняя подруга, частный предприниматель. СМИ добавило, что в убийстве, по предварительным данным, заподозрили их знакомого. На месте работают следователи.

Официальных данных о происшествии пока не поступало.

Ранее жителя Свердловской области приговорили к восьми годам лишения свободы за избиение знакомого до смерти. Как установило следствие, собутыльники выпивали в компании, и двое из них поругались. Один мужчина стал избивать другого, и тот скончался от травм.

Убийства Преступления
07 февраля 2024, 10:51
Москвичку заподозрили в смертельном отравлении арендатора более 20 лет назад
РИА «Новости»
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Жительницу Москвы задержали по подозрению в убийстве 20-летней давности. Предположительно, она отравила мужчину, который сдавал ей комнату, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что в ноябре 2023 года подозреваемая в квартире жилого дома на Чонгарском бульваре повздорила со своим знакомым. Во время конфликта она подмешала в бутылку с алкоголем лекарство. Мужчина выпил содержимое и скончался от отравления.

Злоумышленнице предъявили обвинение. Во время допроса она призналась в содеянном и рассказала следователям, что отравила арендатора из-за бытовых разногласий.

Также правоохранители установили, что подозреваемая проходила по делу об убийстве своей свекрови. Сотрудники СК продолжают собирать доказательства для суда.

Следователи также раскрыли убийство, совершенное на Вятском рынке в Москве в 2001 году. Подозреваемый напал на мужчину и несколько раз ударил его металлическим предметом.

Убийства Москва
07 февраля 2024, 08:13
Сержанта на Сахалине за многомесячный прогул отправили в тюрьму и разжаловали
РИА «Новости»
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Военнослужащего на Сахалине приговорили к девяти годам тюрьмы и лишению звания «гвардии сержант» за самовольное оставление части и уклонение от службы. Его взяли под стражу сразу после оглашения вердикта, сообщила пресс-служба Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда.

Офицер ушел с военного аэродрома в городе Белово Кемеровской области по пути к месту постоянной дислокации. Он хотел повидаться с родственниками и временно отдохнуть от военной службы. Самовольный отпуск длился с 23 июля 2022 года до 1 ноября 2023 года. За это время объявили частичную мобилизацию и ввели уголовное наказание за уклонение.

В суде сообщили, что он сам явился в воинскую часть в Южно-Сахалинске. Возбудили уголовное дело по частям четвертой и пятой статьи 337 УК России «Самовольное оставление части или места службы». Путем сложения наказаний мужчину приговорили к девяти годам заключения в исправительной колонии общего режима и лишению звания «гвардии сержант». Его взяли под стражу в зале суда.

В январе на Сахалине осудили военного, который не вернулся в ДНР после отпуска. Он скрывался несколько месяцев.

Суд Военные Приговоры Армия
06 февраля 2024, 19:18
Москвичка едва не зарезала сожителя в его день рождения
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На западе Москвы 38-летняя местная жительница ранила ножом своего сожителя, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Пострадавший выжил, его доставили в больницу.

По данным ведомства, в квартире жилого дома, расположенного на Рассказовской улице, женщина отмечала день рождения своего 63-летнего сожителя, распивая алкоголь. В какой-то момент пара поссорилась. Во время конфликта москвичка схватила нож и ударила именинника в живот.

Женщину привлекут к уголовной ответственности по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Солнцевская межрайонная прокуратура проконтролирует расследование этого дела.

Ранее в Юго-Западном округе Москвы серьезно ранили ножом местного жителя. Потерпевшего увезли в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. В нападении заподозрили знакомых пострадавшего.

Поножовщины Москва

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