03 июля 2024, 18:09

Бывшего мэра Нового Уренгоя арестовали в Москве за взятки

Читайте нас в: Google Новости

Басманный суд Москвы арестовал до 1 сентября бывшего замгубернатора Ямало-Ненецкого автономного округа и экс-мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова по делу о получении взятки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

По данным следствия, Воронов, будучи замглавы региона, получил взятку от представителей некоей организации в виде дизайнерских услуг в доме, принадлежащем его семье. Взамен он пообещал компании покровительство ее коммерческой деятельности при заключении госконтрактов на Ямале.

Чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее суд в Балашихе начал рассмотрение уголовного дела против бывшего московского следователя о крупнейшей взятке в современной истории России.

Москва
03 июля 2024, 17:16
Ларек с шаурмой в Кубинке сгорел до основания после взрыва газа
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, завели подмосковные следователи после взрыва газового баллона в ларьке с шаурмой около станции Кубинка в Одинцовском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба областного главка СК.

В ведомстве напомнили, что детонация газового баллона привела к возникновению пламени, которое охватило все помещение.

Для выяснения обстоятельств происшествия на место выехали криминалисты. Данные о пострадавших в пресс-службе пока не привели.

В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах от ларька остался только металлический остов. Обгоревшая обшивка упала со стен. Также взрыв пробил дыру в крыше. Газовый баллон остался на месте.

Очевидцы пожара заявили в комментарии 360.ru, что перед возникновением огня услышали громкий взрыв. Они подчеркнули, что торговая точка продавала хорошую выпечку. По предварительным данным, в результате пожара есть один пострадавший.

Уголовное дело Пожары Газ Взрывы Следственный комитет России
03 июля 2024, 16:03
Восьмиклассник стал фигурантом дела о покушении на Собчак и Симоньян
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В деле о подготовке убийства Ксении Собчак и Маргариты Симоньян появились три новых фигуранта, среди них — ученик восьмого класса. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Студента колледжа связи, монтажника и восьмиклассника, по данным канала, задержали еще 7 мая по делу о хулиганстве. Им избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Авторы публикации со ссылкой на Следственный комитет добавили, что задержанные могут быть причастны к деятельности неонацистской группировки «Параграф-88», которую обвиняли в подготовке покушения на журналисток.

ФСБ сообщила о предотвращении подготовки покушений на Собчак и Симоньян в июле прошлого года. Членов группировки, которая собиралась совершить преступления, задержали. Следствие не исключало, что банду курировали украинские спецслужбы.

В деле о подготовке убийства Ксении Собчак и Маргариты Симоньян появились три новых фигуранта, среди них - ученик восьмого класса. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Ксения Собчак
03 июля 2024, 14:25
Фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля объявили в розыск в России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Французского бизнесмена Филиппа Дельпаля объявили в розыск в России. Его карточка появилась в базе данных МВД. Предприниматель получил 3,5 года условно по делу о хищении денег из банка «Восточный».

Из базы данных ведомства следует, что Дельпаля разыскивают по уголовной статье без конкретного указания.

Филиппа Дельпаля и основателя Baring Vostok Майкла Калви задержали в 2019 году.

По версии следствия , оба бизнесмена вместе с неустановленными лицами убедили акционеров банка «Восточный» обменять долг «Первого коллекторского бюро» на 59,9% акций компании International Financial Technology Group. По мнению криминалистов, ценные бумаги стоили 600 тысяч рублей и не покрывали сумму долга в три миллиарда.

Калви и его адвокаты приводили данные независимого аудита, который оценил стоимость акций в сумму, которая значительно превышала долг. Предприниматель заявлял, что причиной уголовного преследования стал его конфликт с бизнесменом Артемом Аветисяном , который поставил цель получить контроль над банком «Восточный».

В 2021 году суд приговорил Калви к 5,5 годам условно , Дельпаль также получил условный срок в 4,5 года. В начале 2022 года судья отменил меру пресечения для бизнесменов и они тут же уехали из России.

Хищения Уголовное дело Банки Суд Россия Деньги Майкл Калви
03 июля 2024, 13:33
Московские таможенники изъяли почти тонну прекурсоров для производства мефедрона
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники таможенной службы в Москве изъяли 950 кг прекурсоров из незаконного оборота, которые используются для производства наркотика мефедрон. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

В ведомстве отметили, что из этой партии можно приготовить порядка 800 килограммов наркотика на 2,4 миллиарда рублей на черном рынке.

«Попытку ввоза нелегального товара в Московский регион из стран Центральной Азии пресекли пограничники и таможенники в результате совместной работы», - отметили в ФТС.

Следователи завели уголовное дело по статье «Контрабанда прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере». Максимальная санкция по ней предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.

Ранее на вокзале в Москве поймали наркокурьера с примотанным к телу свертком мефедрона общим весом более килограмма.

Наркотики

Новости по теме