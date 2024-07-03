Бывшего мэра Нового Уренгоя арестовали в Москве за взятки

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, завели подмосковные следователи после взрыва газового баллона в ларьке с шаурмой около станции Кубинка в Одинцовском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба областного главка СК.

В ведомстве напомнили, что детонация газового баллона привела к возникновению пламени, которое охватило все помещение.

Для выяснения обстоятельств происшествия на место выехали криминалисты. Данные о пострадавших в пресс-службе пока не привели.

В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах от ларька остался только металлический остов. Обгоревшая обшивка упала со стен. Также взрыв пробил дыру в крыше. Газовый баллон остался на месте.

Очевидцы пожара заявили в комментарии 360.ru, что перед возникновением огня услышали громкий взрыв. Они подчеркнули, что торговая точка продавала хорошую выпечку. По предварительным данным, в результате пожара есть один пострадавший.