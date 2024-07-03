Бывшего мэра Нового Уренгоя арестовали в Москве за взятки
Басманный суд Москвы арестовал до 1 сентября бывшего замгубернатора Ямало-Ненецкого автономного округа и экс-мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова по делу о получении взятки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
По данным следствия, Воронов, будучи замглавы региона, получил взятку от представителей некоей организации в виде дизайнерских услуг в доме, принадлежащем его семье. Взамен он пообещал компании покровительство ее коммерческой деятельности при заключении госконтрактов на Ямале.
Чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее суд в Балашихе начал рассмотрение уголовного дела против бывшего московского следователя о крупнейшей взятке в современной истории России.