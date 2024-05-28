Бывшего мэра Магаса Аушева объявили в розыск

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В отношении экс-чиновника возбудили уголовное дело, однако, по какой статье, в сообщении министерства не указали.

«Усман Баширович Аушев, 31.08.1986 [года рождения]. Разыскивается по статье УК», - написали в публикации.

Во вторник, 28 мая стало известно, что адвокаты обвиняемого в передаче взятки по уголовному делу начальника Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова Левы Мартиросяна обжаловали его арест.