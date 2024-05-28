28 мая 2024, 20:24

Бывшего мэра Магаса Аушева объявили в розыск

РИА «Новости»
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Бывшего мэра столицы Ингушетии Усмана Аушева объявили в федеральный розыск. Информацию об этом разместили в базе Министерства внутренних дел РФ.

В отношении экс-чиновника возбудили уголовное дело, однако, по какой статье, в сообщении министерства не указали.

«Усман Баширович Аушев, 31.08.1986 [года рождения]. Разыскивается по статье УК», - написали в публикации.

Во вторник, 28 мая стало известно, что адвокаты обвиняемого в передаче взятки по уголовному делу начальника Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова Левы Мартиросяна обжаловали его арест.

Ингушетия Уголовное дело Аресты
28 мая 2024, 21:22
Военные следователи провели рейд по поиску уклонистов в Щелкове и Балашихе
РИА «Новости»
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Военные полицейские продолжают проводить рейды по поиску мигрантов в Подмосковье, нарушающих российские законы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Он рассказал, что 27 мая сотрудники военных следственных органов провели рейды по Балашихе и Щелкову. Блюстители порядка выясняют, кто из бывших трудовых мигрантов, получивших российское гражданство, уклоняется от постановки на воинский учет.

«Всего в 2024 году из сборного пункта города Балашиха на срочную службу в армию направили 254 лица указанной категории», - заявил источник.

Также о рейде по поиску уклонистов в Щелкове стало известно 22 мая. Как рассказали 360.ru, тогда правоохранители проверили 24 частных дома и 345 квартир.

Мигранты Законы Военные Балашиха Щелково
28 мая 2024, 17:31
Сбившего возлюбленную мстительного жителя Подмосковья взяли под стражу
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Суд взял под стражу жителя Подмосковья, который переехал на иномарке сожительницу, решившую его бросить. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Мужчина пробудет под арестом до 26 июля. Суд учел позицию Рузской городской прокуратуры.

Преступление произошло 26 мая на Минском шоссе. Перед этим возлюбленные поругались, и женщина решила разорвать отношения. После разговора с ним она вышла из машины. Чтобы отомстить, сожитель сбил ее и продолжил ехать, пока не врезался в деревянное строение. Пострадавшая умерла в реанимации на следующий день.

Рузская прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела об убийстве и «дальнейшее жизнеустройство» двух несовершеннолетних детей пары. Обвиняемый не признал вину.

Уголовное дело Убийства Суд Преступления
28 мая 2024, 15:47
Обвиняемым в жестоком убийстве 27-летней давности вынесли приговор
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Обвиняемым в жестоком убийстве девушки в 1997 году вынесли приговор. Двум фигурантам дела назначили 20 и 16 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Изнасилование и убийство женщины произошло 27 лет назад в столичном районе Перово. Летом 1997 года тогда еще 18-летние фигуранты заманили на чердак незнакомую девушку. Там они надругались над ней, после чего ударили ее разбитой бутылкой. Потерпевшая скончалась.

В 1997 году преступление раскрыть не удалось. Сейчас это получилось сделать с помощью современных криминалистических методов. Фигуранты выслушали приговор 28 мая 2024 года.

«Они признаны виновными в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору с целью скрыть другое преступление, сопряженном с изнасилованием», - сообщили в прокуратуре.

В 2023 году жителя Московской области арестовали по обвинению в изнасиловании и убийстве , совершенных в 1995 году. Фигурант и трое его приятелей надругались над жертвой и задушили ее.

Убийства Преступления Приговоры Изнасилования Москва
28 мая 2024, 14:17
«Елена погасить ничего не может». Адвокат прокомментировала дело против Блиновской
РИА «Новости»
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В российский бюджет зачислили около 140 миллионов рублей, изъятых ранее у блогера Елены Блиновской. Об этом 360.ru сообщила ее адвокат Наталия Сальникова.

«Елена погасить ничего не может - она под стражей. Удовлетворено ходатайство о зачислении в бюджет изъятых денежных средств, поэтому получается примерно 140 миллионов рублей», - пояснила правозащитница.

Сальникова добавила, что рассчитывала на смягчение приговора. На заседании Блиновская выразила надежду, что суд согласится отправиться ее под домашний арест.

Она попросила суд о пересмотре меры пресечения , чтобы вернуться к своим четырем детям. Автору «Марафона желаний» за четыре месяца удалось всего лишь раз поговорить с ними в течение 15 минут.

Суд Налоги Приговоры Задержание блогера Елены Блиновской

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