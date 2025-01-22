Бывшего игрока «Что? Где? Когда?» включили в список террористов и экстремистов

Читайте нас в:

Гозмана* Гагаринский районный суд города Москвы в июле прошлого года заочно приговорил восьми с половиной годам колонии общего режима. Его осудили по делу о распространении заведомо ложной информации об армии России.

Аскерова* трижды оштрафовали за нарушение правил деятельности иностранных агентов. Кроме того, он был подозреваемым по уголовному делу о реабилитации нацизма.

Ранее в список террористов и экстремистов включили фигурантов уголовного дела о теракте в Москве , в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

* Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, выполняет функции иностранного агента в России