Бывшего главу двух районов Казани заподозрили в мошенничестве

«Избрать обвиняемому Сергею Александровичу Миронову меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 октября 2024 года, то есть на срок 2 месяца», - зачитал вердикт судья.

На процессе стало известно, что уголовное дело против Миронова завели еще в апреле 2024 года. Ему предъявили обвинения по нескольким эпизодам стать злоупотреблению полномочиями, мошенничеству и превышению полномочий. Общий ущерб оценивается порядка в два миллиона рублей.

Ранее в московский суд поступили материалы по уголовного делу против бывшего главы управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы Дмитрия Мурышова. Он обвиняется в получении взяток.