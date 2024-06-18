18 июня 2024, 15:01

Бывшего главу «Автодора» Кельбаха приговорили к 12 годам колонии

РИА «Новости»
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Тверской районный суд Москвы приговорил бывшего главу «Автодора» Сергея Кельбаха к 12 годам тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Его признали виновным в совершении трех преступлений по статье о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье.

«Суд окончательно назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет», - указали в суде.

Также Кельбаху на три года запретили занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностями. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Кельбаха взяли под стражу прямо в зале суда.

Гособвинение ранее запрашивало для бывшего руководителя «Автодора» 14 лет тюрьмы. Также суд взыскал с Кельбаха более 1,9 миллиарда рублей по гражданскому иску.

По данным следствия, обвиняемый незаконным путем выделил средства из бюджета на работы, не предусмотренные федеральной целевой программой. Одна из участвующих в строительстве дороги компаний получила почти четыре миллиона рублей и более двух миллиардов рублей в 2015 и 2017 годах. Также Кельбах незаконно передал еще одной организации около 132 миллионов рублей за разработку документации по ЦКАД.

Суд Преступления Москва
18 июня 2024, 15:04
Пенсионер устроил стрельбу на заводе в Рязани. Погибла девушка
РИА «Новости»
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Пожилой мужчина застрелил из ружья двух человек в Рязани. Причиной конфликта стал имущественный спор, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По факту случившегося возбудили дело. По информации ведомства, конфликт у 66-летнего мужчины и еще двух человек возник из-за имущественного спора. В итоге он решил расправиться со своими оппонентами - взял охотничье гладкоствольное ружье и выстрелил в людей.

Один из раненых погиб на месте, второго человека доставили в больницу. Стрелка задержали.

По данным Mash , стрельбу устроил поставщик запчастей для «Рязаньмонтажзаготовки». Мужчина застрелил девушку-бухгалтера предприятия и ранил своего племянника.

Произошло все прямо на территории завода. По словам источника Telegram-канала, девушка умерла сразу же от выстрела в голову. По предварительным данным, мужчина устроил разборку из-за долга по поставкам.

Убийства Стрельба
18 июня 2024, 12:25
Гендиректор «Кухни на районе» вошел в число задержанных после отравления в Москве
РИА «Новости»
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Одним из трех задержанных по уголовному делу, возбужденному после массового отравления москвичей, стал генеральный директор компании «Кухня на районе» Антон Лозин. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах столицы сообщило РИА «Новости».

По словам собеседника агентства, предварительной причиной массовой госпитализации горожан с отравлением и подозрением на ботулизм стал салат лобио.

«Среди задержанных - генеральный директор „Кухни на районе“ Антон Лозин», - заявил источник.

По данным Telegram-канала Baza, также к следователям доставили руководителя отдела качества компании «Кухня на районе» по фамилии Машкова. Ее имени авторы не привели.

Силовики задержали и генерального директора компании «Савон-К» Анатолия Шина. Его фирма поставляла консервированную фасоль для производства салата лобио, который назвали предварительной причиной отравления.

В пресс-службе столичного главка СК заявили, что по уголовному делу о массовом отравлении москвичей задержали трех человек из руководства коммерческих организаций.

В ведомстве не назвали имен, но уточнили, что речь идет главе фирмы, которая занималась производством некачественной продукции, генеральном директоре компании, отвечавшей за приготовление и доставку еды в столичном регионе, а также руководителе отдела качества Следователи провели обыски. Также совместно с сотрудниками столичного управления Роспотребнадзора они установили, что документов о сроках годности поставляемой продукции в компании не было, а производственный контроль с соблюдением технологий хранения и производства проводился с нарушениями.

Кроме того, руководство коммерческих организаций для получения дополнительной прибыли незаконно оформляло на работу приехавших в столицу иностранцев. Это стало причиной для возбуждения дела о незаконной миграции.

В минувший понедельник, 17 июня, заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова заявила, что за медицинской помощью с симптомами отравления обратился 121 житель города. Она подчеркнула, что в больницу попали 55 человек, из которых 30 находятся в реанимации. У всех госпитализированных врачи заподозрили ботулизм.

С таким же предварительным диагнозом в больницы попали 12 нижегородцев и 14 жителей Казани. Всех заболевшие заказывали лобио от фирмы «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») и салат с тунцом, фасолью и яблоком от фирмы «Гастропорт».

Уголовное дело Больницы Следственный комитет России Москва Ботулизм Случаи ботулизма в России
18 июня 2024, 08:50
Актер из «Слова пацана» признался в разбое, но отверг обвинение в убийстве
РИА «Новости»
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Сыгравший члена криминальной группировки «Универсам» Демида в сериале «Слово пацана» актер Сергей Базанов отверг обвинение в убийстве организованной группой, но признал вину в разбое. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

По информации собеседника агентства, всем фигурантам уголовного дела утяжелили обвинение - помимо разбоя, им инкриминируют и убийство.

«Сам Базанов и еще один фигурант признали вину в разбое, но отвергли обвинение в убийстве. С ними заключено досудебное соглашение о сотрудничестве», - рассказал собеседник ТАСС.

Также, по его данным, по уголовному делу арестовали четвертого фигуранта - С. С. Хайдарова.

Другой фигурант - Григорий Галустов - дал признательные показания и назвал Базанова организатором убийства организованной группой, добавил источник.

По версии следствия актер входил в состав банды, которая в 2011 году напала на бизнесмена в центре столицы. Мужчине выстрелили в голову и похитили сумку, в которой было 900 тысяч долларов.

В рамках расследования дела показания свидетелей, опознания, очные ставки и результаты судебных экспертиз подтвердили причастность к преступлению двоих фигурантов, в том числе Базанова.

Другие фигуранты этого дела - Григорий Галустов, Евгений Николаев и Хайдаров. Ранее их судили по статье о разбое.

У Базанова тоже уже была судимость ранее - в конце 2013 года он получил три года колонии общего режима за ношение огнестрельного оружия и нападение на полицейского. Тогда он полностью признал вину и раскаялся. Дело рассматривали в особом порядке. Мосгорсуд на полгода снизил наказание.

Убийства Москва
17 июня 2024, 21:07
Первого вице-мэра Орла задержали по делу о коррупции
РИА «Новости»
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Силовики задержали первого заместителя мэра Орла Вадима Ничипорова в рамках расследования уголовного дела о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона сообщило РИА «Новости».

Собеседник агентства подтвердил факт задержания и уточнил, что чиновник проходит по уголовному делу о воспрепятствовании предпринимательской деятельности.

По данным издания «Орловские новости» , речь идет о деле местных перевозчиков, которые добились возбуждения уголовного дела. Потерпевшими по нему проходит семья Кривовых.

Они записали видеообращение, в котором заявили, что на протяжении нескольких лет передавали должностному лицу в администрации города 100 тысяч рублей в месяц для сохранения возможности вести работу.

Когда они обратились в правоохранительные органы, то мэрия расторгла с ними договор о пассажирских перевозках в одностороннем порядке. Внимание на историю обратил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и потребовал от главы областного главка доложить о ходе расследования.

В первой половине июня суд Иванова отправил под стражу бывшего главу департамента строительства и архитектуры региона Александра Батурина. Его заподозрили в растрате 12 миллионов рублей при капитальном ремонте кинотеатра «Современник». Чиновник выплатил подрядчику всю сумму, но дальше проектной документации работа не пошла.

Уголовное дело Коррупция Чиновники

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