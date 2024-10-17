Бывшего главного нарколога России отправили в колонию на 7 лет

Помимо этого, подсудимому назначили штраф на 850 тысяч рублей и лишили права занимать руководящие должности на 2,5 года.

Приговор Брюну вынесли в Кузьминском районном суде. Причем наказание оказалось более мягким, чем просила сторона гособвинения, настаивавшая на том, чтобы бывшего главного нарколога посадили на восемь лет.

Брюна и бывшего вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева задержали в августе 2022 года. Оба обвинялись в мошенничестве. В деле также был третий фигурант - экс-глава Московского научно-практического центра наркологии Сергей Копоров.