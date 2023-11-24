Бывшего депутата Красноярского края Гольдмана объявили в розыск

Гольдман стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Днем в пятницу, 24 ноября, правоохранители провели обыски по месту жительства и работы предпринимателя. Всего полицейские побывали на более чем 10 объектах.

«По ходатайству следователей главного следственного управления ГУ МВД России по Красноярскому краю Роман Гольдман объявлен в розыск», - сообщил начальник регионального управления Руслан Северин.

По данным ведомства, Гольдмана заподозрили в мошенничестве. Уголовное дело завели после обращения в полицию более одной тысячи пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Агро Вклад», принадлежащего бизнесмену. Предварительная сумма ущерба составила более одного миллиарда рублей.

Региональные следователи направили ходатайство о наложении ареста на более чем 380 объектов, принадлежащих Гольдману и его компаниям. Накануне заксобрание Красноярского края досрочно сняло с него полномочия. Такое решение приняли после вступления в силу обвинительного приговора суда, сообщило РИА «Новости».

В четверг, 23 ноября, задержали директора Дербентского кадетского корпуса Аммая Шахбанова. Его заподозрили в хищении более четырех миллионов рублей.