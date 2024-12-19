Бывшая белгородская чиновница получила 21 год колонии за содействие терроризму

По версии обвинения, подсудимая выступила в качестве посредника в передаче денег потенциальным исполнителям терактов на железной дороге и нефтеперерабатывающих объектах. Своей вины Шинкарук* не признала. Она подчеркнула, что не знала целей, на которые пойдут средства.

Адвокаты обвиняемой объяснили, что с подзащитной связался ее бывший муж, который уехал на Украину. Он перевел женщине деньги и попросил их передать через ячейку неизвестному, который якобы занимался операциями с криптовалютой.

Точно также бывший супруг чиновницы поступил со своим другом детства Александром Холодковым* , который оставил сверток с деньгами в уличной урне. По версии следователей, эти деньги предназначались для организации те актов на территории Белгородской области.

Холодкова обвинение посчитало подельником бывшей чиновницы. Суд приговорил его к 21 году колонии, из которых пять лет он проведет в тюрьме, а остальные - в колонии строгого режима.

*Внесены в список террористов и экстремистов.