Были приверженцами ИГИЛ. Личности ликвидированных в Ингушетии боевиков установили

Правоохранительные органы в Ингушетии ликвидировали пять боевиков в ходе контртеррористической операции в городе Карабулак. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на местный оперштаб.
«Ликвидировали пять боевиков. Активную фазу контртеррористической операции временно прекратили. Среди сотрудников правоохранительных сил жертв нет», - отметили в оперштабе.
Официальной информации о завершении КТО в Карабулаке пока что не поступало.
«Известия» со ссылкой на собственный источник в силовых структурах уточнили, что правоохранители ликвидировали шестерых боевиков.
По данным «Интерфакса» , жильцов дома в Карабулаке, попавшего в зону КТО, разместили в школьном спортзале. В городской мэрии рассказали, что режим контртеррористической операции в части города продолжает действовать.
РЕН ТВ добавил, что среди гражданского населения пострадавших в Карабулаке нет. Действия террористов координировали зарубежные кураторы.
Режим КТО в одном из районов Карабулака объявили в субботу, 2 марта. Правоохранительные органы начали бой против боевиков, засевших в жилом доме.