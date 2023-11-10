10 ноября 2023, 00:15

«Была вся в слезах и грязная». Избитая женщиной на севере Москвы девочка-подросток попала в больницу

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Избившая 14-летнюю школьницу на Ангарской улице Москвы женщина так отреагировала на просьбу девочки погладить ее собаку. Об этом «360» рассказала мать пострадавшего подростка.

Собеседница уточнила, что на дочь напали вечером в минувший понедельник, 6 ноября. В тот день девочка встречалась со своей компанией.

«Она мне позвонила и говорит: „Мама, меня избили“. Я в чем была выскочила на улицу, а она бежит к подъезду вся в слезах и грязная. Сказала, что на нее напала женщина» - рассказала мать девочки и добавила, что не смогла сдержать себя и отправилась на поиски обидчицы.

Около соседнего дома она встретила компанию дочки, которые ей рассказали все подробности.

«Сказали, что женщина вышла из подъезда с собаками и мужчиной. Дочь попросила погладить животное, но владелица резко отказала и начала оскорблять и ругаться матом. Ну моя тоже ответила. В итоге женщина бросилась на нее со спины», - поделилась мать.

Она добавила, что по рассказам ребят, одной рукой женщина держалась за парковочный столб, другой прижимала девочку к земле и пинала ее ногами. Вмешаться компания не могла, потому что владелица собаки пообещала натравить животное, если кто-то сделает хоть шаг.

В тот вечер найти обидчицу не удалось. Пострадавшая девочка пожаловалась, что плохо себя чувствует. В травматологию, куда ее доставила мать, вызвали скорую помощь для срочной госпитализации.

«У дочери сотрясение мозга, смещение перегородки носа. Сегодня пришел невролог и выяснилось, что у нее зажим мышц плеч и шеи. Наложили шину. Дочь до сих пор находится в больнице», - добавила собеседница.

Она подчеркнула, что уже была у следователя и единственное, что узнала об обидчице дочери, что она уже была судима, дети постоянно живут с бабушкой состоят на учете в социальной защите. Мать девочки подчеркнула, что намерена добиваться уголовного наказания для напавшей на дочь Ранее столичный главк СК заявил, что против избившей девочку-подростка женщины завели уголовное дело о хулиганстве. Но, по словам матери пострадавшей, после результатов выписки и медицинской экспертизы статью могут переквалифицировать на «Побои».

Драки Уголовное дело Дети
10 ноября 2023, 01:06
Экс-гендиректора ООО «Авиатика» арестовали по делу о многомиллионных хищениях
РИА «Новости»
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Бывшего гендиректора ООО «Авиатика» Игоря Пьянкова арестовали в Москве по делу о многомиллионных хищениях в Минпромторге РФ. Такие данные привели в карточке Замоскворецкого суда.

В СИЗО он будет находиться до 8 января 2024 года. Пьянкову предъявили обвинение в многомиллионном хищении при создании программного обеспечения для судостроительной промышленности.

По данным ТАСС , речь идет о бюджетных средствах в размере более чем 240 миллионов рублей, которые выделили МИРЭА на ОКР «Адаптация». В рамках проекта предполагалось создать программное обеспечение для нужд судостроительной промышленности.

Следователи завели уголовное дело в отношении неустановленных лиц по факту хищений в 2023 году. Инкриминируемые Пьянкову преступления совершались в 2016–2018 годах.

Ранее сотрудники ФСБ выявили хищение 240 миллионов рублей у Фонда развития территорий. Фигурантом дела стала бывший арбитражный управляющий Светлана Аглинишкене.

Хищения Суд Аресты
09 ноября 2023, 19:49
Соучастников убийства Дугиной приговорили к 1 и 4 годам колонии
РИА «Новости»
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Нагатинский суд приговорил бывшего сотрудника МВД Ивана Рыбина и Даниила Чоудхури к четырем и одному годам колонии соответственно. Обвиняемые предоставили личные данные журналистки Дарьи Дугиной, погибшей в результате покушения, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

«Путем частичного сложения наказаний суд постановил приговорить Рыбина к четырем годам колонии общего режима, а Чоудхури - к одному году колонии общего режима», - указали в ведомстве.

Даниила Чоудхури взяли под стражу в зале суда, до этого он находился под подпиской о невыезде. Осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Соучастники убийства журналистки Дугиной стали фигурантами уголовных дел по обвинению в незаконном сборе или распространении сведений о частной жизни, а также за злоупотреблении служебными полномочиями.

Автомобиль Дарьи Дугиной подорвали на Можайском шоссе 20 августа 2022 года. По данным СК, мощность заложенного взрывного устройства составила 500 граммов в тротиловом эквиваленте.

Суд Погибла Дарья Дугина
09 ноября 2023, 19:39
Пытавшуюся продать новорожденного ребенка мать арестовали в Москве
РИА «Новости»
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С учетом позиции Измайловской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу женщину, которую обвинили в продаже своего новорожденного ребенка. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, ее соучастницу отправили под домашний арест.

В ходе следствия установили, что биологическая мать ребенка познакомилась с покупательницей в интернете и договорилась о ежемесячном вознаграждении за роды.

Женщина получала по 25 тысяч рублей каждый месяц, в общей сумме выплата за младенца должна была составить один миллион рублей.

Подсудимая сделала процедуру ЭКО с использованием донорского материала частной клиники, а 3 ноября родила мальчика, которого и собиралась отдать.

Прокуратура Москвы взяла под контроль дело о купле-продаже младенца. В результате СК возбудил уголовное дело.

Дети Москва 2023
09 ноября 2023, 19:14
Обвиняемого в проникновении в квартиру военкора Коца отправили под домашний арест
pxhere.com
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Бутырский районный суд в Москве избрал меру пресечения мужчине, пытавшемуся проникнуть в квартиру военного корреспондента Александра Коца. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Решение вынесли по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни военкора.

«Суд избрал в отношении Гутарова Л.А. меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 7 января 2024 года», - указали в публикации.

Суд Москва 2023

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