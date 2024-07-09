09 июля 2024, 10:24

Был знаком с жертвой. Обвиняемый в убийстве скейтера на западе Москвы объяснил свои мотивы

РИА «Новости»
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Обвиняемый в убийстве скейтера Константина Балишанского рассказал, что пошел на этот поступок из-за личной неприязни. Об этом сообщили Telegram-канале московской прокуратуры.

«Обвиняемый пояснил, что был знаком с потерпевшим и убийство совершил из личных неприязненных отношений к нему», - указали в ведомстве.

По данным следствия, убийство произошло 6 июня на улице Алексея Свиридова. Обвиняемый выстрелил в жертву, попав пять раз. После этого злоумышленник попытался скрыться, при задержании сопротивлялся, в результате чего сам получил ранение. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, совсем недавно мужчина вышел из комы.

Ему предъявили обвинения по статьям об убийстве, незаконном обороте оружия и посягательстве на жизнь правоохранителя. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о заключении обвиняемого под стражу. Также специалисты проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

Как рассказывали 360.ru свидетели убийства, вооруженный мужчина начал беспорядочную стрельбу, спустя время убежал во дворы. Сначала столичная прокуратура рассматривала одной из версий произошедшего конфликт на поче ревности. У мужчины нашли в квартире магазины от автомата Калашникова и военную форму.

Убийства Мужчины Москва
09 июля 2024, 09:07
Учительницу школы задержали в США за неоднократный секс с учеником
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В Соединенных Штатах будут судить учительницу за сексуальную связь со школьником. Об этом сообщили журналисты New York Post.

По данным издания, полиция арестовала 36-летнюю Джули Риццителло, которая преподавала английский язык в средней школе города Уолл, округ Монмут, 3 июля.

По версии следствия, учительница около трех месяцев регулярно занималась сексом с 18-летним подростком. Правоохранители установили, что как минимум один раз половой акт произошел в автомобиле ученика. Риццителло также отправляла подростку свои интимные снимки и вела с ним непристойную переписку.

Женщине предъявили обвинения по трем статьям уголовного кодекса. Подозреваемую отправили в тюрьму боро Фрихолд.

Ранее учительницу математики из штата Миссури осудили за секс с 16-летним учеником. Ей назначили наказание в виде пяти лет условного срока.

США Учителя Секс
09 июля 2024, 03:22
Похитили и убили. В Ростове-на-Дону рассмотрят дело о преступлении двух военных в ЛНР
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Уголовное дело в отношении двух российских военнослужащих, которых обвинили в похищении и убийстве девушки на территории ЛНР, начнут рассматривать в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону во вторник. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель суда.

По данным следствия, Айдын Жамидулов и Алексей Дорожкин похитили и убили человека, а впоследствии надругались над телом жертвы. Первому фигуранту также вменили подстрекательство к покушению на убийство.

Ранее жителя Нижнего Новгорода приговорили к пожизненному заключению за изнасилование и убийство двух пенсионерок. Жертвами насильника стали женщины 63 и 67 лет.

Убийства Суд Россия
08 июля 2024, 23:13
Обидели «сестер». Краснодарцев едва не убили в Геленджике под надуманным предлогом
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В День Молодежи в Геленджике произошло ЧП, которое в местных пабликах назвали «расправой». Группа лиц около восьми человек напала на двух молодых парней, приехавших на курорт из Краснодара. Момент агрессии снял на камеру прохожий, и только благодаря вмешательству неравнодушных граждан удалось избежать смертельного исхода неравной битвы, считает отец одного из пострадавших, с которым удалось поговорить 360.ru.

Пригрозили написать заявление об изнасиловании Молодые люди 21 и 19 лет приехали в Геленджик отдохнуть на выходные. Вечером в субботу, 29 июня, парни гуляли по набережной и решили познакомиться с понравившимися девушками. В разговоре выяснилось, что те несовершеннолетние, и краснодарцы ретировались.

«Идут две молодые девушки, мы идем сзади. Подходим, предлагаем познакомиться. Девушки отвечают отказом. <…> Мы пошли дальше», - рассказал 360.ru один из пострадавших.

Позже к ним подошли несколько человек кавказской внешности и стали вымогать деньги под предлогом, что парни скомпроментировали их «сестер». Местные потребовали с отдыхающих пять тысяч рублей, или пригрозили «раскачать тему» - написать заявление об изнасиловании. Денег у краснодарцев не было, да и вряд ли вопрос решился бы так просто.

В машине был перцовый баллончик и один из парней распылил его в сторону нападавших и убежал. Второй закрылся в салоне автомобиля.

Догнали и стали избивать По рассказу отца старшего юноши, местные порезали колеса и разбили окна. Испугавшийся парень пытался уехать с места нападения на спущенных колесах и протаранил три припаркованных автомобиля. Его догнали, вытащили из машины и стали избивать.

Драку снимал прохожий, одновременно с этим он кричал нападавшим, чтобы они не чинили самосуд и не усугубляли ситуацию.

«Он остановил [нападение], иначе не знаю, зарезали бы. Ситуация могла закончиться летальным исходом», - поделился отец одного из пострадавших.

«Спасал свою жизнь» У краснодарцев похитили 1,5 тысячи рублей и два смартфона. По словам собеседника издания, приехавшая полиция задержала пострадавших, но не применила меры пресечения к нападавшим. Парням вменили «посягательство на несовершеннолетних». Молодой человек, что управлял автомобилем, не имеет водительского удостоверения, ему грозит наказание и за это.

«Нужно будет доказывать, что это была крайняя необходимость, что он спасал свою жизнь. Это будет тяжело и долго. Но двоих уже задержали, я вот на опознание ходил. Как раз тех, кто первоначально к нам подошел, кто угрожал и вымогал деньги», - рассказал 360.ru пострадавший.

Адвокат помог пострадавшим написать грамотное заявление. Делом занялся Следственный комитет по Краснодарскому краю.

Молодежь Машины Деньги Полиция Краснодарский край
08 июля 2024, 09:27
Украинец создал нарколабораторию на даче в Подмосковье
РИА «Новости»
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В Московской области сотрудники полиции задержали гражданина Украины. Предположительно, на даче он обустроил нарколабораторию и схрон, содержащий примерно 22 килограммов наркотиков, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, на днях в арендованном доме 40-летнего гражданина Украины в Пушкинском городском округе прошли обыски.

Силовики нашли свыше 50 разных емкостей с жидкими веществами, общий вес которых превысил 20 килограммов. Также у мужчины обнаружили оборудование для изготовления наркотиков. Все изъятое исследуют эксперты.

Журналисты уточнили, что задержанный нигде не работал, находился в России без регистрации. Правоохранители возбудили уголовное дело о незаконных производстве, сбыте или пересылке наркотиков. Подозреваемому грозит до 20 лет колонии.

Ранее Останкинский район Москвы признал виновным американца Роберта Вудлэнда в попытке наладить производство и сбыт наркотиков. Иностранца отправили на 12 лет в колонию строгого режима.

Наркотики Задержания Пушкино

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