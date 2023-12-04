«Буду ходить в суды». Мать — о гибели сына в драке на остановке в Иркутске
Мать школьника, погибшего в драке на остановке общественного транспорта в Иркутске, намерена добиться справедливого наказания для подозреваемых. Об этом она сообщила «360».
«Буду в суды ходить. Звонил знакомый адвокат, он меня везде поддержит», - сказала она.
Женщина отметила, что узнала о смерти сына практически сразу, находясь на работе в реанимации.
«Мне позвонили сразу же. В тот день он вместе с другом приходил ко мне работу, приносил обед. Я спрашивала, чем они собираются заняться. Ответили, что пойдут гулять», - добавила она.
По словам женщины, в роковой вечер подросток вместе с друзьями подрабатывал в магазине.
«Они трудились в супермаркете, зарабатывали деньги на Новый год, раскладывали товар в супермаркете. Потом поехали домой, а эти балбесы из сауны выползли. Там была драка большая, уже весь интернет ее показывает, мимо машины проезжали, останавливались», - заключили мама погибшего.
Ученики иркутской школы отметили, что знали погибшего только с положительной стороны, в конфликтах его не замечали.
«Конечно, все в шоке, школа ответственно ко всему отнеслась, про это говорили, все помогают семье, никто не равнодушен. Он был спокойный и веселый, мог за девочек постоять, друзей было много», - рассказали они.
О гибели школьника от ножевых ранений в драке на автобусной остановке в Иркутске стало известно 2 декабря, писал RT. Силовики в рамках расследования задержали шесть человек. Власти города пообещали помочь семье подростка.