28 июля 2024, 03:33

«Будет отвечать». Миллиардер Бажаев прокомментировал драку сына с полицейским в Москве

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Российский миллиардер Муса Бажаев заявил, что если его сын Тимур виновен в драке с полицейским, то ответит за содеянное. Об этом он сказал в беседе с газетой «Известия».

Бизнесмен не уверен, что его сын действительно совершил «неправильные асоциальные действия», он считает, что ситуация образуется.

«Мне об этом неизвестно пока, и я с этим бороться не собираюсь, если мой сын виноват <…> то будет отвечать», - сказал Бажаев.

Ранее в СК Москвы заявили, что 23-летний Тимур Бажаев подрался с сотрудником полиции рядом со стадионом «Лужники». В итоге парня задержали и возбудили против него уголовное дело. По данным следователей, он начал нарушать общественный порядок, а потом вступил в конфликт с правоохранителем и начал драться.

Драки Уголовное дело Полиция Москва
28 июля 2024, 03:50
В Госдуме заявили, что на дело сына Бажаева о драке с полицейским пытаются «активно повлиять»
Freepik
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Руководство МВД лично контролирует расследование нападения на полицейского рядом со стадионом «Лужники» в Москве, в котором заподозрили сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура. Об этом заявил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Руководство МВД взяло под личный контроль разбирательства с дракой сына миллиардера Тимура Бажаева в связи с активными попытками повлиять на их ход», - написал он.

По его словам, Тимур напал на начальника отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Москвы Александра Махонина, который отвечает за всю безопасность Центрального округа.

Очевидцы рассказали, что конфликт случился после попытки Бажаева-младшего проникнуть в «Лужники» со стороны Лужнецкой набережной через служебную калитку. Махонин не пропустил молодого человека и призвал пройти через обычный вход. В итоге Тимур ударил правоохранителя по лицу и затеял драку.

«Поскольку вся история попала на видео, а избитый начальник ОООППММ и другие сотрудники - от своей позиции уже не откажутся, уйти от ответственности виновному никак не удастся», - написал Хинштейн.

Ранее миллиардер Муса Бажаев прокомментировал ситуацию с дракой его сына. Бизнесмен объяснил, что ему неизвестны детали, однако, если Тимур действительно виноват, то ответит за содеянное.

Драки Полиция Москва
28 июля 2024, 00:39
Сына миллиардера Мусы Бажаева задержали за драку с полицейским
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Сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура задержали в Москве за драку с полицейскими. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, 23-летний парень напал на сотрудников МВД около стадиона «Лужники». В скором времени его отправят на медосвидетельствование, а потом в суд, где ему изберут меру пресечения. Следственный комитет по Москве завел уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Как заявили в Telegram-канале столичного СК, происшествие случилось 27 июля. Тимур был около «Лужников» и начал нарушать общественный порядок, после чего вступил в перепалку с полицейским и применил насилие по отношению к нему.

Предположительно, отец Тимура - Муса Бажаев, глава концерна «Группа Альянс», занимающегося нефтяной промышленностью и строительством. Также он входит в совет директоров ГК «Русская платина».

Ранее депутата Красноярского края заподозрили в избиении своей сожительницы. Как сообщили в региональном СК, после истязаний чиновник угрожал женщине убийством.

Драки Уголовное дело Суд Строительство Отношения Избиения Москва
27 июля 2024, 21:42
Обвиняемый в подрыве машины Серебряков частично признал вину
РИА «Новости»
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Евгений Серебряков, которому предъявили обвинение в подрыве внедорожника на севере Москвы, на следствии частично признал вину. Об этом сообщила п ресс-служба СК России.

Мужчина в ходе следственных действий рассказал, как он устанавливал взрывное устройство под автомобиль.

«В ходе допроса он частично признал вину в инкриминируемых деяниях и при проверке показаний на месте подробно рассказал следователям об обстоятельствах совершения преступления», - сообщил следком.

Следственные действия с обвиняемым в подрыве продолжаются, добавили в ведомстве. На месте происшествия накануне прошли следственные мероприятия с участием Серебрякова.

Преступления Взрывы СК РФ Россия Машины Москва
27 июля 2024, 18:24
Подельник экс-замминистра Булгакова разводил свиней
РИА «Новости»
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Арестованный по делу бывшего замглавы Минобороны России Дмитрия Булгакова — Александр Михайленко — владел компанией по производству свинины. Этим мясом и заменяли говядину в сухпайках для военных, выяснило РИА «Новости».

«Трое фигурантов дела Булгакова, в том числе гендиректор „Грязинского пищевого комбината“ Михайленков, были арестованы еще в апреле», - сообщили авторы материала.

Михайленко - учредитель в нескольких компаний, в том числе краснодарской животноводческой фирмы «Торговый дом „Ясени“», занимающейся разведением свиней.

Булгакова заключили под стражу 26 июля. Правоохранители расследуют уголовное дело коррупционной направленности. Генерал отвечал за материально-техническое обеспечение армии, теперь его подозревают в растрате в особо крупном размере. Мужчина, по предварительным данным, поставлял военным некачественные продукты по завышенной цене : подменял говядину свининой и курицей.

Известно, что за 2018 год Булгаков заработал 15 243 973 рубля 25 копеек. Экс-замминистра и его жене принадлежит квартира площадью 109,5 «квадрата», также на женщину записаны машины и несколько участков.

Ранее бывший замглавы Минобороны просил не отправлять его в изолятор. Он и защита предлагали залог или домашний арест.

Арестованный по делу бывшего замглавы Минобороны России Дмитрия Булгакова - Александр Михайленко - владел компанией по производству свинины. Этим мясом и заменяли говядину в сухпайках для военных, выяснило РИА «Новости».

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