02 ноября 2023, 22:06

«Будем обжаловать». В Мурманске вынесли приговор убийце и насильнику 8-летнего мальчика

РИА «Новости»
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Мурманский областной суд огласил приговор преступнику, который надругался и убил восьмилетнего мальчика в Мончегорске в июле прошлого года. Адвокат матери ребенка Алексей Алешкин сообщил «360», что защита обжалует приговор, так как считает его слишком мягким.

Убийство произошло 1 июля 2022 года, 52-летний мужчина проник в квартиру своей знакомой, уговорив восьмилетнего мальчика открыть ему дверь. Мужчина изнасиловал ребенка, после чего утопил его в ванне.

Мурманский суд вынес приговор - 24 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также частичная компенсация в два миллиона рублей.

«Мы полагаем, что приговор законный, но в данном случае он не отвечает тяжести совершенного деяния. Он должен быть обжалован и будет обжалован. <…> Мы считаем, что суд проявил излишнюю гуманность при вынесении данного приговора», - заявил адвокат матери убитого мальчика.

Защита считает, что справедливым наказанием будет пожизненное заключение и полная компенсация вреда в пять миллионов рублей.

Суд в Москве приговорил 64-летнего продюсера к 13 годам лишения свободы за неоднократные изнасилования несовершеннолетних. Ему также запретили заниматься профессиональной деятельностью на протяжении 15 лет.

Убийства Суд Дети Изнасилования
02 ноября 2023, 21:25
Следователи возбудили уголовное дело после угроз мигрантов в адрес полицейского в Москве
РИА «Новости»
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Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело по факту угрозы применения насилия к сотруднику полиции. Об этом ведомство написало в Telegram-канале.

В ходе мониторинга СМИ следствие обнаружило сообщение о группе иностранцев, которые 23 октября около станции метро «Люблино» в Москве «демонстративно и вызывающе громко» угрожали сотруднику полиции расправой.

По факту угрозы в адрес сотрудника правоохранительных органов Люблинский отдел СК РФ возбудил уголовное дело по статьям «Угроза применения насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти».

Следователи допрашивают очевидцев произошедшего и просматривают записи с камер видеонаблюдения. Органы дознания устанавливают местонахождение лиц, причастных к совершению преступления.

Глава СК РФ Александр Бастрыкина на совещании 24 октября отметил, что в России на треть выросло количество правонарушений , совершенных мигрантами. На 21% увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений.

Мигранты СК РФ Полиция
02 ноября 2023, 19:20
Подростка госпитализировали после драки с учеником в гимназии в Балашихе
Unsplash
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Подросток из Балашихи попал в больницу после того, как его избили в гимназии во время перемены. Об этом сообщила прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

Местная жительница обратилась в прокуратуру Балашихи и сообщила, что ее 14-летний сын пострадал в драке. Городской прокурор поручил начать проверку по обращению женщины.

Правоохранители выяснили, что 30 октября 10-классник спровоцировал конфликт с пострадавшим. Затем зачинщик драки ударил подростка головой в нос. Учащийся гимназии также бил 14-летнего оппонента кулаками по голове и телу.

«Впоследствии пострадавший госпитализирован <…> с диагнозом ушиб головного мозга», - указали в прокуратуре.

При координации городского прокурора полицейские осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер наблюдения, опросили подростков, их законных представителей и педагогов. Прокуратура также обратилась к начальнику управления по образованию администрации городского округа Балашиха с требованием устранить выявленные нарушения и усилить контроль за поведением учащихся в гимназии.

Ранее следователи возбудили уголовное дело из-за избиения подростка в торговом центре в Серпухове.

Группа сверстников напала на парня из-за его неформального вида.

Драки Дети Школьники Балашиха Избиения
02 ноября 2023, 18:17
Суд в Москве приговорил бизнесмена к 13 годам колонии за госизмену и попытку контрабанды
РИА «Новости»
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Московский городской суд приговорил бизнесмена Ахаджона Зохидова к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о государственной измене и покушении на контрабанду. Об этом сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Мужчину обвинили в перевозке через заграницу огнестрельного оружия, ядовитых веществ, боеприпасов и других. Процесс проходил в закрытом от публики и журналистов режиме, так как материалы уголовного дела содержат секретную информацию. Приговор пока не вступил в силу. Защита планирует обжаловать наказание.

СМИ выяснили, что Зохидов зарегистрировал ИП в деревне Брехово в Химках, по которому он ведет деятельность таксиста, а также он был гендиректором ООО ТК «Пинекст», которая занималась оптовой торговлей.

В начале октября жительницу Свердловской области приговорили к четырем годам условно за незаконный вывоз из России стратегически важных ресурсов.

Суд Контрабанда Такси Москва 2023
02 ноября 2023, 16:45
Мужчина пойдет под суд за избиение таксиста в Москве
Пресс-служба прокуратуры Москвы
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Москвич предстанет перед судом за избиение таксиста, который запретил ему распивать алкоголь в салоне автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По информации ведомства, инцидент произошел 18 июня. Мужчина вызвал такси, на котором собирался ехать с семьей на улицу Большая Дмитровка. В один момент он попросил водителя остановиться и вернулся в салон с открытой бутылкой пива. Таксист сказал, что не поедет, так как распивать спиртные напитки в салоне машины запрещено.

Пассажир разозлился и набросился с кулаками на водителя. Жена пыталась остановить его, но не смогла. Всю ситуацию зафиксировала камера видеонаблюдения.

Водитель сразу обратился в больницу, а затем в правоохранительные органы, где изначально ему отказали в возбуждении уголовного дела. Спустя несколько месяцев расследование возобновили и предъявили обвинение нападавшему по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

В начале октября этого года в Москве 24-летний мужчина вызвал такси, но по прибытии на место отказался расплатиться за поездку. Произошла драка , после которой пассажир ограбил водителя и скрылся.

Драки Прокуратура РФ Такси Москва 2023

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