«Будем обжаловать». В Мурманске вынесли приговор убийце и насильнику 8-летнего мальчика

Убийство произошло 1 июля 2022 года, 52-летний мужчина проник в квартиру своей знакомой, уговорив восьмилетнего мальчика открыть ему дверь. Мужчина изнасиловал ребенка, после чего утопил его в ванне.

Мурманский суд вынес приговор - 24 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также частичная компенсация в два миллиона рублей.

«Мы полагаем, что приговор законный, но в данном случае он не отвечает тяжести совершенного деяния. Он должен быть обжалован и будет обжалован. <…> Мы считаем, что суд проявил излишнюю гуманность при вынесении данного приговора», - заявил адвокат матери убитого мальчика.

Защита считает, что справедливым наказанием будет пожизненное заключение и полная компенсация вреда в пять миллионов рублей.

Суд в Москве приговорил 64-летнего продюсера к 13 годам лишения свободы за неоднократные изнасилования несовершеннолетних. Ему также запретили заниматься профессиональной деятельностью на протяжении 15 лет.