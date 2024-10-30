30 октября 2024, 16:27

«Будем обжаловать». Адвокат назвал незаконным решение суда по делу Арашукова

Global Look Press
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Верховный суд признал законным пожизненный приговор бывшему сенатору от Карачаево-Черкесской Республики Рауфу Арашукову и его отцу Раулю по делу об убийстве. Такое решение является необоснованным, заявил 360.ru адвокат фигуранта Эльмар Ализаде.

«Незаконное решение, необоснованное, [суд] оставил все в силе, без изменений. Не согласны мы с этим решением. Собственно, оно нас не удивило, но наши подзащитные не теряли надежды, что все-таки справедливое будет вынесено решение», - сказал юрист.

Он добавил, что на прошлом заседании защита заявила отвод судебной коллегии по уголовным делам - адвокат увидел нежелание суда разбираться в нарушениях, допущенных по делу. Также имел место «неприятный момент», не предусмотренный уголовно-процессуальным кодексом.

«Представитель Генеральной прокуратуры после своего выступления попросил суд приобщить к материалам дела ряд документов. Передали эти документы председательствующему суду. Он их забрал, при этом не обозрел в судебном заседании с нашим участием, с участием других участников процесса. Мы понятия не имеем, какие там были документы, что в них содержалось и могло ли оно повлиять на вынесение итогового решения», - рассказал адвокат.

Это действие является незаконным, отметил он.

«Оно имеет одну цель - повлечь какие-то негативные последствия. И поэтому это для нас основание обжаловать данное определение, данное решение уже в надзорном производстве, в надзорном порядке, подав надзорную жалобу. Естественно, будем обжаловать. Там оснований и так хватает, но в суде кассационной инстанции было допущено очередное нарушение уголовно-процессуально кодекса», - заключил специалист.

В 2022 году Мосгорсуд приговорил Арашукова и его отца к пожизненному заключению сразу за несколько преступлений. В частности, их признали виновным в организации расправ.

Суд Адвокаты Арест Арашуковых
30 октября 2024, 14:17
Жительницу Подольска отправили под домашний арест за вандализм
Пресс-служба Следственного комитета
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Жительницу Подольска, устроившую поджог у монумента «Скорбящая мать», отправили под домашний арест. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка Следственного комитета.

На допросе 36-летняя женщина полностью признала вину. Ей грозит штраф, обязательные работы или лишение свободы на срок до пяти лет. Следователи продолжают собирать обстоятельства по делу.

В воскресенье в микрорайоне Климовск обвиняемая, будучи пьяной, подожгла венки у памятника «Скорбящая мать» , посвященного павшим при защите Родины, после чего скрылась, но через некоторое время ее задержали сотрудники полиции. Преступление запечатлела камера видеонаблюдения.

Подольск Следственный комитет России Вандализм
29 октября 2024, 18:55
«Она лишь защищала свою жизнь». Модели Vogue изменили срок на реальный за убийство мужа
Freepik
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Апелляционный суд изменил наказание фотомодели Vogue Лилии Судаковой, обвиняемой в убийстве мужа. Вместо четырех лет условно ее приговорили к семи годам в колонии общего режима. Ситуацию прокомментировала 360.ru адвокат подсудимой Ольга Карачева.

Защитница пообещала, что приговор обжалуют, но произойдет это только после того, как она получит на руки копию апелляционного определения. По этой же причине Карачева затруднилась объяснить мотивацию суда.

«Мы вынесенное решение считаем точно незаконным абсолютно, потому что мы с самого начала указывали и продолжаем настаивать на том, что Лилия действовала в порядке необходимой обороны, и у нее никогда не было умысла на причинение тяжкого вреда или убийства. Она лишь защищала свою жизнь», - подчеркнула собеседница 360.ru.

Для самой Судаковой, по словам адвоката, ужесточение приговора стало неожиданностью.

Модель зарезала супруга в Санкт-Петербурге 28 ноября 2020 года. По данным следствия, погибший хотел успокоить ее во время ссоры и положил руку на плечо, но она ударила его ножом в грудь. Мужчина умер в больнице. Сторона защиты утверждает, что Судакова не раз подвергалась угрозам и побоям.

Санкт-Петербург Уголовное дело Убийства Суд Адвокаты
29 октября 2024, 11:31
Айтишник из Москвы получил более 13 лет за госизмену
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Суд приговорил к 13,5 годам сотрудника IT-компании из Москвы, которого признали виновным в государственной измене в пользу Соединенных Штатов. Видео с задержанием и приговором преступнику показала пресс-служба ЦОС ФСБ России.

«Решением суда он приговорен к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей», - отметили в пресс-службе.

Мужчина незаконно владел информацией, которая относится к государственной тайне, и намеревался передать ее агенту американской разведки. Для этого он установил контакт с представителями Центрального разведывательного управления США.

В октябре 2022 года злоумышленника задержали при попытке передать секретные материалы.

Ранее житель Керчи получил 13 лет за госизмену. Он передавал украинским спецслужбам информацию о системах ПВО в Крыму.

Разведка США Задержания Суд ФСБ Приговоры Москва
28 октября 2024, 08:32
Стали известны подробности побега заключенных из ИК-2 в Липецкой области
РИА «Новости»
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Сбежавшие из исправительной колонии в Липецкой области заключенных сделали самодельные лопаты и рыли ими подкоп. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, заключенные якобы вышли на территорию бетонного завода и срезали там светоотражающие ленты. Подкоп заметили через 15 минут после побега. Его общий метраж составил 65 метров. Предположительно, заключенные рыли около 30 сантиметров ежедневно.

Там, где трудятся осужденные, по периметру находятся высокие заборы, протянута колючая проволока и стоит кирпичное ограждение. Всего на территории исправительной колонии расположено пять зданий.

Из ИК-2 сбежали шестого заключенных. Силовики уже задержали пятерых из них.

Местонахождение шестого осужденного пока неизвестно. Как сообщил Telegram-канал Shot, у сбежавших заключенных был подельник.

Заключенные Побеги Липецкая область

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