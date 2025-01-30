Бросившего младенца в снег блогера Косенко оштрафовали за пропаганду наркотиков

Новое дело в отношении мужчины рассмотрели в Никулинском районном суде столицы. На заседании был представитель Косенко. Скандального блогера признали виновным по административной статье о пропаганде наркотиков.

«Косенко <…> назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей», - сообщили в инстанции.

В начале прошлого года Сергей Косенко опубликовал в социальных сетях ролик, на котором держит в руках ребенка в черно-белом комбинезоне, а затем бросает его в сугроб. Адвокат блогера Сергей Жорин в разговоре с 360.ru заявил, что ребенок не принимал участия в съемках скандального видео.

Депутат Нина Останина назвала поступок Косенко безнравственным и преступным. По ее словам, даже если мужчина кидал в сугроб куклу, он все равно показал подписчикам бесчеловечную модель поведения.

В январе 2025 года суд заочно арестовал блогера на два месяца. Отсчет срока ареста начнется с момента его задержания или экстрадиции в Россию. По данным следствия, Косенко скрылся за границей.

Как сообщил осенью ТАСС источник в правоохранительных органах , перед эмиграцией мужчина распродал все активы и вывел деньги с банковских счетов, на которые потом наложили арест.