Бросившего гранату сержанта присяжные признали виновным в убийстве сослуживцев

Бывшего военного обвинили по нескольким статьям уголовного кодекса: «Убийство двух и более лиц», «Покушение на убийство», «Причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью», «Умышленное уничтожение и повреждение имущества», а также «Незаконное хранение взрывных устройств».

По версии следствия, в ночь с 13 на 14 января 2023 года сержант Лобовиков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, достал из кармана гранату РГД-5, выдернул из нее кольцо и потребовал от одного из новобранцев вставить его на место. Солдат не знал, как это сделать, и тогда сержант бросил боеприпас в соседнюю комнату , где спали военнослужащие из другого взвода. В помещении сдетонировали баллоны с газом. В результате взрыва погибли семь человек, еще десять получили ранения.

Сторона защиты настаивала, что взрыв произошел в результате случайного стечения обстоятельств: якобы Лобовиков потерял сознание, граната выпала из его рук и закатилась в соседнее помещение.

Присяжные пришли к выводу, что подсудимый виновен по всем предъявленным обвинениям и не заслуживает снисхождения. Наказание Лобовикову определят на заседании 21 мая. Ему грозит пожизненное лишение свободы.