18 мая 2024, 04:14

Бросившего гранату сержанта присяжные признали виновным в убийстве сослуживцев

РИА «Новости»
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Присяжные Второго Западного окружного военного суда вынесли обвинительный вердикт в отношении бывшего командира взвода сержанта Дмитрия Лобовикова. Подсудимого признали виновным в убийстве семерых сослуживцев. Об этом сообщил «Коммерсант».

Бывшего военного обвинили по нескольким статьям уголовного кодекса: «Убийство двух и более лиц», «Покушение на убийство», «Причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью», «Умышленное уничтожение и повреждение имущества», а также «Незаконное хранение взрывных устройств».

По версии следствия, в ночь с 13 на 14 января 2023 года сержант Лобовиков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, достал из кармана гранату РГД-5, выдернул из нее кольцо и потребовал от одного из новобранцев вставить его на место. Солдат не знал, как это сделать, и тогда сержант бросил боеприпас в соседнюю комнату , где спали военнослужащие из другого взвода. В помещении сдетонировали баллоны с газом. В результате взрыва погибли семь человек, еще десять получили ранения.

Сторона защиты настаивала, что взрыв произошел в результате случайного стечения обстоятельств: якобы Лобовиков потерял сознание, граната выпала из его рук и закатилась в соседнее помещение.

Присяжные пришли к выводу, что подсудимый виновен по всем предъявленным обвинениям и не заслуживает снисхождения. Наказание Лобовикову определят на заседании 21 мая. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Убийства Суд Военные Взрывы
18 мая 2024, 01:54
Две зарплаты в одни руки. Помощница губернатора Самары незаконно занимала две должности
РИА «Новости»
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Советника губернатора Самары Ольгу Михееву задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Советник губернатора Самарской области, директор АНО „Институт регионального развития“ (ИРР) Ольга Михеева <…> задержана сегодня по подозрению в мошенничестве. У нее дома и по месту работы проведены обыски», - написал политик.

По словам Хинштейна, против Михеевой возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Следователи выяснили, что женщина незаконно занимала в ИРР сразу два поста - генеральный директор и директор по стратегическому развитию. Фигурантка выплачивала себе премию и зарплату за работу, которую на самом деле не выполняла. Ущерб оценили почти в 1,4 миллиона рублей.

Утром 17 мая полицейские пришли домой к Михеевой с обыском, а потом доставили в отделение. Там у женщины поднялось давление, и ее увезли в больницу на скорой. Врачи оказали подозреваемой необходимую помощь, но не увидели препятствий для продолжения расследования.

«Уже вечером Михеева была задержана на 48 часов в порядке статьи 91 УПК РФ. Следствие планирует ходатайствовать перед судом о ее аресте», - написал Хинштейн.

Ранее в Свердловской области арестовали бывшего главу Каменского городского округа Сергея Белоусова. Его заподозрили в получении крупной взятки.

Мошенничество
18 мая 2024, 01:11
«Московские бизнесмены» попытались снести дом с жильцами в Уфе
РИА «Новости»
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Неизвестные московские бизнесмены попытались снести жилой дом в Уфе, в котором купили комнату. Мнение соседей предпринимателей не волновало. О ситуации рассказал Telegram-канал «Честный репортаж».

Бизнесмены выкупили в доме на улице Ибрагимова комнату, а потом решили снести все здание, наличие жильцов их не смутило. В доме выбили окна и демонтировали часть крыши.

«Вандалов ни капли не смущает, что в погоне за своими корыстными целями, <…> они выживают на улицу ветерана Афганистана, женщину - опекуна инвалида первой группы, и маленьких детей», - отметили авторы Telegram-канала.

Новые собственники заявили, что демонтаж идет в рамках закона. В издании сообщили, что за расследование взялись следственные органы.

В начале мая в Уфе конфликт из-за долга закончился смертью прохожего, который сделал скандалистам замечание. Мужчину несколько раз ранили ножом, он умер в карете скорой помощи.

Законы Уфа Мужчины
18 мая 2024, 00:39
Следователи осмотрели место убийства 8-милетней девочки под Ростовом-на-Дону
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Следователи и криминалисты осматривают место убийства восьмилетней девочки в станице Ольгинская Ростовской области. Об этом заявили в Telegram-канале регионального Следкома.

«В Ростовской области в рамках расследования уголовного дела об убийстве ребенка следователи и криминалисты регионального СК России проводят осмотр места происшествия», - заявили в ведомстве.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила об убийстве ребенка под Ростовом-на-Дону. Правоохранители «раскрыли по горячим следам жестокое и циничное преступление». Они выяснили, что девочка пропала, когда вышла в магазин. Ее тело обнаружили в лесу недалеко от населенного пункта.

По версии следствия, водитель эвакуатора посадил ребенка в машину. Подозреваемого уже задержали, он в отделе полиции. Другие обстоятельства случившегося выясняют.

Уголовное дело Убийства Дети Россия Полиция
18 мая 2024, 00:23
Подросток зарезал домработницу в Новой Москве из-за бытовой ссоры
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Подросток в ходе конфликта убил домработницу, ее тело с ножевыми ранениями нашли в частном доме в Новой Москве. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

«По данным следствия, 17 мая 2024 года в доме, расположенном в поселке Первомайское в Новой Москве, обнаружено тело женщины 1957 года рождения с множественными ножевыми ранениями», - сообщило ведомство.

По подозрению задержали 16-летнего юношу. Он признался, что в ходе конфликта схватил нож и несколько раз ударил домработницу. От полученных ран женщина скончалась на месте.

Накануне житель Иркутской области зарезал жену прямо в ЗАГСе, куда супруги пришли писать заявление на развод. Женщина скончалась на месте.

Убийства Россия Москва

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