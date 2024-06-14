Брокерские взыскания и поведенческий надзор. Мошенники придумали новый обман для россиян

Самое любопытное, что аферисты предлагают жертвам найти себя якобы в базе пострадавших от финансовых мошенников. У организаций бывают очень интересные названия: Департамент брокерских взысканий, Департамент арестованных счетов, Департамент поведенческого надзора.

С толку на таких сайтах сбивает государственная символика, логотипы и ссылки на официальные интернет-ресурсы.

«Как правило, от жертвы обмана требуется всего ничего - заполнить номер паспорта, а иногда и подтвердить свои данные с помощью кода из смс», - отметили в киберполиции.

В таком случае человек теряет и паспортные данные, и деньги. Поэтому россиянам нужно соблюдать несколько правил: пользоваться только официальными ресурсами, не оставлять свои данные не подозрительных сайтах, пользоваться антивирусами для защиты.

Ранее россиянам объяснили порядок действий при краже паспортных данных на сайте госуслуг. Сначала надо проверить, не «посилился» ли новый житель в вашей квартире, не зарегистрировано ли новых покупок, например, недвижимости. Затем нужно аннулировать документ в МВД, но обязательно указать, что его похитили и могут использовать для участия в преступных схемах.