26 декабря 2023, 14:04

«Бред и глупости». Сестра актера из «Слова пацана» — о его возможной вине в убийстве

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Актер Сергей Базанов, сыгравший Демида в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», не совершал никаких преступлений. Об этом «360» заявила его сестра.

Базанова задержали по подозрению в убийстве предпринимателя в Москве в 2011 году. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила , что на бизнесмена напали в Большом Полуярославском переулке столицы. У него попытались отобрать кейс с иностранной валютой.

«Бизнесмен оказал сопротивление, после чего фигуранты несколько раз выстрелили в него, забрали 900 тысяч долларов США и скрылись. Потерпевший был госпитализирован в медицинскую организацию, где от полученных ранений скончался», - уточнила представитель МВД.

По предварительным данным, в преступную группу входили не менее пяти человек. Правоохранители установили и задержали двоих подозреваемых, одним из них оказался Базанов.

Комментируя эту новость, сестра актера заявила «360», что он не причастен ни к какому преступлению. Женщина отметила, что обладает более точной информацией, чем СМИ.

«Я со своим братом нахожусь 24/7, у нас есть адвокат. Все, что вы читаете в Telegram-каналах, каких-то непонятных статьях, в желтой прессе - все это бред. <…> Все, что там написано, это глупости», - подчеркнула собеседница «360».

Сергей Базанов отказался признавать вину в убийстве 12-летней давности. Второй подозреваемый тоже заявил о непричастности к этому преступлению.

Сериалы Преступления Актеры
26 декабря 2023, 13:10
Актер из «Слова пацана» Сергей Базанов не признал вину в убийстве
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Актер Сергей Базанов, сыгравший роль Демида в сериале «Слово пацана», и его подельник не признали вину в убийстве предпринимателя, совершенном 12 лет назад. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Следственного комитета Москвы.

По данным ведомства, в ноябре 2011 года группа преступников напала на человека в Большом Полуярославском переулке. Мужчина попытался дать им отпор. В результате преступники выстрелили в него не менее трех раз и отобрали 900 тысяч долларов. От полученных ранений жертва нападения скончалась в больнице спустя несколько дней.

Следователям удалось подтвердить причастность двух мужчин к совершению этого преступления с помощью экспертиз и работы со свидетелями. Однако они не признали свою вину.

Подозреваемых заключили под стражу. Базанов будет находиться под арестом в течение двух месяцев.

Убийства Преступления Кино Следственный комитет России Москва 2023
26 декабря 2023, 10:24
Жителя Подмосковья задержали по подозрению в госизмене
РИА «Новости»
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Силовики задержали жителя Подмосковья по подозрению в госизмене. Мужчину обвинили в сборе и передаче украинской организации информации о военных объектах и промышленных предприятиях на территории России, сообщило РИА «Новости».

В операции по поимке возможного шпиона участвовали УФСБ России по Чувашии и управление «К» четвертой службы ФСБ России. Уроженец Московской области разделял взгляды украинской националистической организации и, по версии следствия, передавал ей важные для безопасности России сведения - о предприятиях Подмосковья и Калужской области, объектах Минобороны.

Мужчину также обвинили в спонсировании украинских бойцов. Следователи выяснили, что с января по декабрь 2023 года он переводил им деньги. Возбудили уголовное дело по статье 275 УК России «Государственная измена». Подозреваемого задержали.

Жителя Комсомольска-на-Амуре за госизмену приговорили к 9,5 года колонии строгого режима. Он собирался передать украинским спецслужбам информацию о военных объектах.

Уголовное дело Шпионаж ФСБ
26 декабря 2023, 10:20
Создателя мультфильма «Масяня» объявили в розыск
РИА «Новости»
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МВД России объявило в розыск создателя мультфильма «Масяня» Олега Куваева*.

* Включен в реестр иноагентов по решению Минюста.

МВД РФ Россия Иноагенты
26 декабря 2023, 08:32
Убийцу 16-летней девушки в Дивногорске приговорили к пожизненному сроку
Пресс-служба Генпрокуратуры
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Ивана Папенко признали виновным в убийстве 16-летней девушки в Дивногорске. Красноярский краевой суд приговорил его к пожизненному сроку, сообщила прокуратура региона.

Мужчину признали виновным в разбое, насильственных действиях сексуального характера и убийстве. На заседании об избрании меры пресечения Иван Папенко заявил, что сможет повторить расправу. Прокурор просил максимальное наказание и напомнил, что мужчину уже судили за другое убийство.

«Признать Папенко Ивана Дмитриевича виновным в совершении преступлений <…> и окончательно назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», - постановил судья.

Преступление произошло 22 июля 2022 года. Около 17 часов вечера пьяный мужчина пришел на виадук в Дивногорске , чтобы грабить прохожих. Там он увидел незнакомую 16-летнюю девушку, затащил в лес, отобрал сумку, связал, надругался и убил. Через два дня волонтеры нашли ее тело, а полицейские по горячим следам вышли на подозреваемого.

Уголовное дело Убийства Суд Приговоры Красноярский край

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