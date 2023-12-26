Базанова задержали по подозрению в убийстве предпринимателя в Москве в 2011 году. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила , что на бизнесмена напали в Большом Полуярославском переулке столицы. У него попытались отобрать кейс с иностранной валютой.

«Бизнесмен оказал сопротивление, после чего фигуранты несколько раз выстрелили в него, забрали 900 тысяч долларов США и скрылись. Потерпевший был госпитализирован в медицинскую организацию, где от полученных ранений скончался», - уточнила представитель МВД.

По предварительным данным, в преступную группу входили не менее пяти человек. Правоохранители установили и задержали двоих подозреваемых, одним из них оказался Базанов.

Комментируя эту новость, сестра актера заявила «360», что он не причастен ни к какому преступлению. Женщина отметила, что обладает более точной информацией, чем СМИ.

«Я со своим братом нахожусь 24/7, у нас есть адвокат. Все, что вы читаете в Telegram-каналах, каких-то непонятных статьях, в желтой прессе - все это бред. <…> Все, что там написано, это глупости», - подчеркнула собеседница «360».

Сергей Базанов отказался признавать вину в убийстве 12-летней давности. Второй подозреваемый тоже заявил о непричастности к этому преступлению.