28 июня 2024, 05:47

Бразилия выдала РФ обвиняемую в мошенничестве россиянку

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Из Бразилии экстрадировали россиянку Веронику Лебедеву, обвиняемую в мошенничестве. Об этом заявила представитель МВД РФ Ирина Волк, ее слова передало РИА «Новости».

«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Федеративной Республики Бразилии экстрадирована Вероника Лебедева», - сообщила она.

По словам Волк, в РФ Лебедеву обвинили в мошенничестве в области строительства более чем на 67 миллионов рублей.

Ранее Камбоджа выдала российским полицейским россиянина Сергея Волкова. Его обвинили в хищении при реставрации на Соловках. По информации следователей, с 2011 по 2016 год подозреваемый вместе с сообщниками украл бюджетные средства, выделенные Минкультуры России. Сумма ущерба составила более 19 миллионов рублей.

МВД РФ Бразилия Мошенничество Россия
28 июня 2024, 03:48
Сиделка на Сахалине издевалась над пенсионеркой-инвалидом, чтобы изгнать духов
Freepik
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Правоохранители проверят ситуацию с сиделкой, которая издевалась над пенсионеркой-инвалидом в Южно-Сахалинске. Об этом сообщил СУ СК РФ по Сахалинской области в Telegram-канале.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в ходе проведения проверки будет дана оценка действиям сиделки, а также принято процессуальное решение», - написали в публикации ведомства.

Все началось с того, что местные СМИ распространили видео с домашней камеры. На кадрах сиделка жестоко обращалась с пожилой подопечной. Она не разрешала ей вставать с постели, кидала ее на матрас, заламывала руки, кричала и молилась, чтобы изгнать нечистую силу из бабушки.

Похожая история произошла в тюменской больнице в феврале. Там медперсонал издевался над 89-летней пенсионеркой. Женщина всю ночь лежала на полу палаты, а потом ее привязали к кровати.

Пенсионеры Полиция
27 июня 2024, 23:15
Стал известен организатор терактов в Дагестане
РИА «Новости»
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Группу боевиков, организовавшую теракты в Дагестане, создал сын экс-главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. Об сообщила пресс-служба Верховного суда республики.

По данным правоохранителей, один из сообщников Османа Омарова рассказал, что именно тот создал преступную группировку, которая была объединена едиными мотивами.

«Стали готовиться к совершению на территории Республики Дагестан террористических актов», - привел суд заявление подозреваемого в причастности к теракту.

Ранее шестерых сыновей Магомеда Омарова арестовали по статье за мелкое хулиганство. Теракты в Дагестане произошли 23 июня. В результате ЧП погиб 21 человек.

Дагестан Суд Боевики Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
27 июня 2024, 17:59
Суд заключил под стражу фигуранта уголовного дела о пожаре во Фрязине
Телеканал «360»
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Щелковский суд арестовал генерального директора ООО «Исприн» Юрия Фомина, который является обвиняемым по делу о пожаре во Фрязине, на один месяц и 28 дней. Об этом сообщил корреспондент 360.ru.

Фомина задержали 26 июня. Мужчину обвиняют в оказании небезопасных услуг, повлекших смерть нескольких человек. Многоэтажное здание передали в ведение «Исприн» в 2021 году на время процедуры банкротства после смерти собственника-должника.

По версии следствия, помещения сдали в аренду , не обеспечив безопасность электропроводки. В результате в здании произошел пожар, в котором погибли шесть человек. Возгорание возникло на пятом этаже, огонь быстро распространился. Потушить пожар смогли лишь на второй день.

Пожары Суд Приговоры Фрязино
27 июня 2024, 16:48
Фигуранта дела о пожаре во Фрязине доставили в зал Щелковского суда
Телеканал «360»
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В Щелковский суд по делу о пожаре во Фрязине доставили заместителя генерального директора ООО «Исприри» Юрия Фомина. Видео из зала появилось в распоряжении 360.ru.

Фигуранту 27 июня вынесут меру пресечения.

Накануне стало известно о задержании замгендиректора ООО «Исприри» и представителя собственника здания во Фрязине. Им вменили оказание небезопасных услуг , которые повлекли смерть нескольких человек. В загоревшемся здании не следили за техническим состоянием электропроводки, из-за чего мог начаться пожар.

Пожар во Фрязине потушили на второй день , но к вечеру в здании воспламенились тлевшие очаги пожара.

Пожары Суд Видео Фрязино

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