Брата главы Ингушетии обвинили в мошенничестве

В картотеке суда сказано об избрании меры пресечения Калиматову в виде заключения под стражу. Его обвинили по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Суд ходатайство удовлетворил.

В силовых структурах сообщили журналистам, что обвиняемый - Магомед-Башир Калиматов - старший брат главы Ингушетии. В агентстве добавили, что он раньше возглавлял региональный филиал «Почты России».

Ранее сообщалось, что в доме брата главы Ингушетии прошли обыски по делу о хищении в республиканском отделении Пенсионного фонда России.

В феврале 2023 года ФСБ сообщило о задержании 34 человек по делу о хищении из пенсионного фонда. Преступную группу организовали сотрудники Почты России и ПФР. По версии силовиков, с 2019 по 2021 годы злоумышленники незаконно совершали перерасчеты пенсий жителям Ингушетии. Пенсионеры недополучали положенные им выплаты, а мошенники обогатились более чем на два миллиарда рублей.