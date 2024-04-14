14 апреля 2024, 00:08

Брат погибшей Салтанат Нукеновой рассказал, от кого узнал о ее гибели

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Брат погибшей жены экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева Алибек признался, что узнал о смерти своей родственницы, Салтанат Нукеновой, от ее подруги. Подробностями он поделился с «Известиями».

По его словам, ему позвонила подруга сестры, которая стала спрашивать о том, где сейчас находится Салтанат. Позже она скинула ему сообщение, что Бишимбаев ее убил.

«Поехал к ней. Звонил, не дозвонился. Потом уже, когда я не достучался, когда к ней домой приехал и позвонил в полицию, сообщил, что получил такое сообщение», - сообщил Алибек.

Мужчина признался, что не хотел верить в смерть сестры. Родителям он все рассказал только после того, как приехал в гастроцентр в ресторан, где она была забита насмерть.

По словам Алибека, нужно изменить общественное сознание, чтобы женщины не боялись признаться, что мужья их бьют. Если говорить о его сестре, то один раз она уже пыталась уйти от мужа, но он уговорил ее вернуться домой. Салтанат приехала и увидела на кровати в спальне следы измены.

Мужчина также отметил, что уже запустили петицию о принятии закона об ответственности за семейное и бытовое насилие.

Бывший чиновник забил свою жену до смерти, но свою вину в суде не признал, заявив, что причиной ее гибели стало падение с высоты собственного роста. При этом по делу погибшей Салтанат Нукеновой появились новые подробности благодаря исследованиям Алматинского института судебных экспертиз.

Казахстан Убийства Женщины Избиения
13 апреля 2024, 14:17
Появились кадры допроса подозреваемого в нападении с кислотой на жительниц Щелкова
Пресс-служба Следственного комитета
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Задержанного по подозрению в нападении и обливании едкой жидкостью несовершеннолетней девушки и женщины в поселке Монино городского округа Щелкова допросили подмосковные следователи. Пресс-служба областного главка СК опубликовала видео беседы.

Подозреваемому сообщили, что его задержали в соответствии со статьей Уголовно-процессуального кодекса. Мужчина протестовать не стал и согласился с решением.

В пресс-службе СК заявили, что обвинение задержанному предъявят в ближайшее время. В воскресенье, 14 апреля, следователи обратятся в суд для ареста подозреваемого.

Нападение на молодую девушку и женщину в Монине произошло вечером 10 апреля. К обеим пострадавшим со спины подкрался неизвестный и облил их едкой ярко-красной жидкостью. Пострадавшую женщину с химическими ожогами лица и тела госпитализировали.

Девочка-подросток пострадала несильно - ее защитила одежда, а злоумышленника спугнули очевидцы. По словам матери пострадавшей, местные жители опознали нападавшего.

После нападений на жительниц Монина следователи завели уголовное дело о хулиганстве , подозреваемым по которому проходит задержанный мужчина. О нем известно, что это житель поселка 1992 года рождения.

Задержанного по подозрению в нападении и обливании едкой жидкостью несовершеннолетней девушки и женщины в поселке Монино городского округа Щелкова допросили подмосковные следователи.

Пресс-служба областного главка СК опубликовала видео беседы.

Уголовное дело Видео Женщины Щелково Следственный комитет России
13 апреля 2024, 04:33
Взрыв машины бывшего сотрудника СБУ Прозорова признали покушением на убийство
РИА «Новости»
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Взрыв машины бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова признали покушением на убийство. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

«Инцидент квалифицирован как покушение на убийство общеопасным способом», - рассказал собеседник агентства.

За несколько дней до покушения Прозоров дал интервью о начале антитеррористической операции на Донбассе. По его словам, решение об АТО стало началом гражданской войны в стране.

В пятницу, 12 апреля, автомобиль Василия Прозорова взорвался рядом с его домом в Москве. Экс-агента СБУ госпитализировали с травмой ноги. Позже бывший военный вышел на связь и сообщил, что чувствует себя нормально - руки-ноги работают. По мнению Прозорова, за покушением на него стоят спецслужбы Украины.

Убийства СБУ Взрывы Машины
13 апреля 2024, 04:09
Осквернившая Вечный огонь на Сахалине россиянка попала на видео
РИА «Новости»
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На Сахалине девятиклассница в компании подруги прикурила сигарету от Вечного огня на площади Славы в Южно-Сахалинске. Видео с девушками опубликовали местные соцсети, им заинтересовались следователи, сообщила пресс-служба регионального СК.

На кадрах видно, как две девушки подошли к Вечному огню, а потом одна из них начала прикуривать сигарету. Ее подруга все снимала на камеру. Сахалинцы опознали в подростках двух девятиклассниц одной из местных школ. Личности девушек уже установили.

Их поступок вызвал бурное общественное обсуждение. Сахалинцы осудили подростков за их действия.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества, совершенных публично, группой лиц. Ведомство также сообщило, что о ходе расследования будут докладывать в центральный аппарат СКР.

Ранее жителя Ленобласти, прикурившего сигарету от Вечного огня в сквере Победы в городе Кириши, задержали и доставили в отдел полиции для возбуждения уголовного дела.

Уголовное дело Курение Школьники Полиция
12 апреля 2024, 23:48
Подозреваемого в нападении на женщин с кислотой задержали в Подмосковье
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Сотрудники полиции задержали жителя поселка Монино, который предположительно облил едкой жидкостью женщину и несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По предварительным данным, нападения произошли 10 апреля. Сначала злоумышленник догнал на улице женщину и выплеснул ей в лицо из емкости неизвестную жидкость. Пострадавшая с ожогами глаз попала в больницу.

В этот же день на соседней улице мужчина облил из шприца несовершеннолетнюю девочку. Ее госпитализировали с химическим ожогом ноги.

Полицейские установили подозреваемого и задержали его на территории Люберецкого городского округа. В ближайшее время его доставят к следователям.

По данным СК, после нападения мужчины с химической жидкостью на женщину и несовершеннолетнюю девушку в Щелкове правоохранители завели уголовное дело.

Одна из пострадавших в комментарии «360» заявила, что у нее диагностировали химические ожоги лица, глаз и обеих рук. По словам девушки, мужчина подкрался к ней сзади и плеснул жидкость в лицо.

Женщины Щелково

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