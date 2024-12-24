24 декабря 2024, 10:13

Браконьеров с крабом почти на полтора миллиона поймали на Сахалине

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Сотрудники уголовного розыска на Сахалине задержали с поличным группу браконьеров, участников которой подозревают в незаконной добыче краба. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что местный житель занимался незаконным выловом, переработкой и хранением краба. К преступной деятельности он привлек супругу и приятеля», - отметила чиновница.

Мужчины на резиновой лодке по очереди выходили в море и добывали краба. Затем они перерабатывали краба при помощи самодельного оборудования, установленного на земельном участке одного из злоумышленников. В этом процессе принимала участие жена организатора.

Браконьеров задержали. При них были найдены около 200 экземпляров различных видов краба. Злоумышленники нанесли водным биологическим ресурсам ущерб на сумму более 1,3 миллиона рублей.

По факту случившегося возбудили дело.

В Хабаровском крае в начале декабря поймали браконьеров с 260 килограммами черной икры.

МВД РФ
24 декабря 2024, 09:54
Жителя Новосибирска будут судить за создание группы «Синий кит»
РИА «Новости»
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Суд в Новосибирске рассмотрит уголовное дело местного жителя Ильи Погиблова, которого подозревают в создании канала «Синий кит». Об этом сообщило РИА «Новости».

Мужчину обвинили в организации деятельности, направленной на побуждение к суициду, в склонении к самоубийству детей и вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность.

По данным следователей, проживающий в Ленинском районе города Погиблов имел «патологический интерес к смерти других лиц». Он создал в интернете группу с названием «Синий кит» и взял в помощники подростка.

«Организованная <…> группа в 2023 году путем общения в мессенджерах с использованием уговоров, убеждений, предложений побуждали потенциальных жертв <…> к выполнению ряда специализированных заданий, необходимых для подготовки к самоубийству», - заявили в суде.

Довести начатое до конца не удалось, потому что правоохранители вовремя пресекли деятельность группы.

Так называемые сообщества смерти были популярны несколько лет назад. В них детей и подростков заставляли выполнять специальные задания, последнее из которых - суицид. Например, в 2021 году в Липецкой области нашли тело 15-летней школьницы. Она состояла в группе смерти.

Мессенджеры Уголовное дело Суд Дети Интернет Мужчины
24 декабря 2024, 01:36
«Не раскаивается». Суд арестовал хирурга, из-за которого ослепла жена раввина Бороды
Freepik
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После неудачной блефаропластики, из-за которой жена главы Федерации еврейских общин России Инна Борода почти потеряла зрение, хирурга Екатерину Лонскую отправили под домашний арест. Об этом адвокат потерпевшей стороны Андрей Алешкин сообщил 360.ru.

«Избранная судом мера в настоящий момент соответствует общественной опасности, в данном случае мы ее оспаривать не будем», - заявил Андрей Алешкин.

Однако указал, что потерпевшая сторона готовит иск о возмещении ущерба в порядке 44 статьи УПК РФ.

«Что касается позиции самой Лонской, могу пояснить, что она вину не признает и не раскаивается. Несмотря на то, что в деле имеются доказательства, в том числе и экспертизы. Я как адвокат потерпевшей буду добиваться доведения дела до суда и предъявления гражданского иска», - добавил правозащитник.

Дело против Лонской возбуждено по части второй статьи 238 Уголовного кодекса (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Хирургу грозит до шести лет лишения свободы.

Представители защиты Инны Бороды сообщили, что женщина после процедуры провела в госпитале неделю, после чего потеряла зрения. Пострадавшей пришлось обращаться за помощью к итальянскому врачу. Тот сумел восстановить ей зрение только на одном глазу - до 30%.

Адвокаты Инны Бороды утверждают, что к таким последствиям привели лекарства, которые принимала их клиентка. Врач Лонская, по их мнению, не провела диагностику и не узнала об этом. Хирург свою вину не признает.

Ранее в Екатеринбурге врач потерял миллионы и влез в кредиты из-за мошенников.

Суд Адвокаты Врачи Аресты
23 декабря 2024, 19:02
Мосгорсуд смягчил приговор злоупотреблявшему полномочиями экс-главе «Автодора»
РИА «Новости»
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Мосгорсуд смягчил с 12 до девяти лет приговор экс-главе «Автодора» Сергею Кельбаху, которого признали виновным в масштабном злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье. Об этом сообщило РИА «Новости».

Судебная коллегия постановила изменить приговор Тверского суда Москвы на срок девять лет с отбыванием в колонии общего режима. Решение уже вступило в законную силу.

Кельбах выступил в суде с последним словом и заявил, что он является законопослушным гражданином и не нарушал закон на должности председателя правления. Подсудимый рассказал, что изучил все должностные инструкции и использовал свои полномочия строго в соответствии с правилами.

«В приговоре указано, что якобы все решения, в том числе финансовые, принималась одним мной, это не соответствует действительности», - подчеркнул он.

Ранее суд признал Кельбаха виновным в совершении трех преступлений. Его приговорили к 12 годам тюрьмы и на три года запретили занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностями.

Мосгорсуд Суд Преступления Приговоры
23 декабря 2024, 17:54
Более 20 человек подожгли ТЦ, банки и отделения почты из-за мошенников
Пресс-служба МЧС
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Мошенники уговорили более 20 человек совершить в России диверсии. По требованию аферистов поддавшиеся манипуляциям граждане устраивали поджоги в торговых центрах, банках, отделениях почты России и на улицах Москвы и Санкт-Петербурга, сообщили ТАСС в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

За последние несколько дней правоохранители зафиксировали самую массовую волну действий мошенников. Злоумышленники вынуждали своих жертв бросать петарды и бутылки с зажигательной смесью, а также обливать бензином и поджигать полицейские машины.

«Практически два десятка граждан поддались на психологические манипуляции и движимые желанием вернуть похищенные средства стали участниками психологических операций недружественных стран. Разумеется, похищенные средства никто не вернул!» - отметили в ведомстве.

В Москве и Подмосковье 21 декабря зафиксировали более 10 случаев поджогов и запуска фейерверков по указке мошенников. Сотрудники МВД задержали правонарушителей. Большинство из диверсантов оказались пожилыми людьми.

МВД РФ Мошенничество

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