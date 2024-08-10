Бойцу ММА Исмаилову грозит 15 суток ареста по делу об унижении достоинства человека

По данным журналистов, год назад спортсмен опубликовал видеообращение в Instagram*. На кадрах он выразил недовольство из-за полицейских рейдов в мечети и обозвал блюстителей порядка «бандитами в масках».

По предварительным данным, это видео стало поводом для заведения на него административного дела. В Таганский районный суд Москвы поступило дело в отношении Исмаилова. Ему вменили статью «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Исмаилову грозит штраф до 20 тысяч рублей, исправительные работы или арест на 15 суток.

Ранее ФСБ задержала в Мариуполе двух мужчин за подготовку поджога мечети в Белгороде. Они действовали по заданию украинских спецслужб.

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