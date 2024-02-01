Бойца Мутаева расстреляли у его дома в Махачкале

Арестованная по уголовному делу об истязании падчерицы в Челябинске женщина сорвалась на девочке из-за очередного загула мужа. Об этом «360» заявила мать обвиняемой. Она подчеркнула, что именно супруг довел женщину до такого состояния.

Собеседница пояснила, что до встречи с мужем ее дочь жила в Казани, но влюбилась и уехала с ним в Челябинск. Она подчеркнула, что падчерицу приняла как родную дочь. Пока девочка росла она делала для нее все в отличие от отца, который уходил в загулы и пьянствовал.

«Муж ее споил, а теперь она осталась крайней. Видимо, сорвала злобу на девочке в очередной его загул. Но это и неудивительно, если знать, в каком кошмаре она жила. Муж ее резал ножом, выбил зуб. Я ей говорила, чтобы она его бросала, но она не могла. Не хотела оставлять девочку», - пояснила мать женщины.

Она добавила, что муж дочери превратил квартиру в настоящий притон. Оставлять ребенка в таких условиях женщина на могла, но прав на девочку у нее никаких не было, а со временем она и сама начала пить.

«Я им постоянно говорила, что ваши пьянки ребенок видит. Я уже предлагала, отдайте нам ее. Автобус в школу ходит. Мы бы ее подняли и поставили на ноги. Но кто нам ее отдаст?» - отметила собеседница.

По ее словам, сейчас девочка находится в социально-реабилитационном центре, откуда ее заберет тетя - сестра мужа. Но до этого она никогда особо не общалась с ребенком, а сейчас настраивает девочку против мачехи.

Собеседница подчеркнула, что дочь постоянно жаловалась участковому, но никакой реакции не было. Все попытки оформить опеку над девочкой разбивались об стену непонимания в социальных службах, которые говорили, что отец девочку не бьет, а значит проблем никаких нет. Вот только мужчина неделями не появлялся дома и не приносил денег. Все держалось на плечах женщины, которая беспокоилась о падчерице.

По данным издания 74.Ru , полицию в квартиру семьи вызвали соседи, которые услышали крики ссоры девочки и мачехи. Инспектору по делам несовершеннолетних школьница заявила о побоях и показала шрамы на теле.

В областном Министерстве социальной защиты заявили, что раньше жалоб на семью не поступало.

Полиция по итогам проверки завела уголовное дело об истязании несовершеннолетней. Обвинение предъявили мачехе девочки и суд отправил ее в СИЗО до 28 марта. Представитель прокуратуры объяснил, что женщина может надавить на падчерицу, которая боится с ней жить.