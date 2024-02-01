01 февраля 2024, 01:41

Бойца Мутаева расстреляли у его дома в Махачкале

РИА «Новости»
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В Дагестане неизвестный убил бойца и промоушена FightNights Магомедрасула Мутаева, воспитанника отца Хабиба Нурмагомедова. В 20-летнего спортсмена выпустили восемь пуль, сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, убийца ждал Мутаева у его подъезда, когда тот возвращался с тренировки. Одна из пуль попала бойцу в голову. От полученных ранений спортсмен скончался до приезда скорой помощи.

Сейчас на месте работают правоохранительные органы. По данным Mash, в убийстве подозревают соседа Мутаева.

Это уже не первое покушение на Магомедрасула Мутаева. Летом в спортсмена уже стреляли, но не попали. После этого Мутаев сам достал пистолет и открыл огонь, а нападавший сбежал.

В декабре прошлого года чемпион мира по самбо Шахбан Мачиев получил 15 лет тюрьмы за убийство сотрудника Росгвардии в Махачкале в 2018 году. Сам спортсмен скрылся заграницей, так что приговор вынесли заочно. Конфликт произошел возле караоке-ресторана. Махиев в состоянии алкогольного опьянения поругался с росгвардейцем. Началась перестрелка, в результате которой спортсмен попал в больницу, а сотрудник Росгвардии погиб.

Спортсмены Дагестан Убийства Росгвардия
31 января 2024, 23:52
«Резал ножом и выбил зуб жене». Ответственность за шрамы на теле челябинской школьницы возложили на отца
РИА «Новости»
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Арестованная по уголовному делу об истязании падчерицы в Челябинске женщина сорвалась на девочке из-за очередного загула мужа. Об этом «360» заявила мать обвиняемой. Она подчеркнула, что именно супруг довел женщину до такого состояния.

Собеседница пояснила, что до встречи с мужем ее дочь жила в Казани, но влюбилась и уехала с ним в Челябинск. Она подчеркнула, что падчерицу приняла как родную дочь. Пока девочка росла она делала для нее все в отличие от отца, который уходил в загулы и пьянствовал.

«Муж ее споил, а теперь она осталась крайней. Видимо, сорвала злобу на девочке в очередной его загул. Но это и неудивительно, если знать, в каком кошмаре она жила. Муж ее резал ножом, выбил зуб. Я ей говорила, чтобы она его бросала, но она не могла. Не хотела оставлять девочку», - пояснила мать женщины.

Она добавила, что муж дочери превратил квартиру в настоящий притон. Оставлять ребенка в таких условиях женщина на могла, но прав на девочку у нее никаких не было, а со временем она и сама начала пить.

«Я им постоянно говорила, что ваши пьянки ребенок видит. Я уже предлагала, отдайте нам ее. Автобус в школу ходит. Мы бы ее подняли и поставили на ноги. Но кто нам ее отдаст?» - отметила собеседница.

По ее словам, сейчас девочка находится в социально-реабилитационном центре, откуда ее заберет тетя - сестра мужа. Но до этого она никогда особо не общалась с ребенком, а сейчас настраивает девочку против мачехи.

Собеседница подчеркнула, что дочь постоянно жаловалась участковому, но никакой реакции не было. Все попытки оформить опеку над девочкой разбивались об стену непонимания в социальных службах, которые говорили, что отец девочку не бьет, а значит проблем никаких нет. Вот только мужчина неделями не появлялся дома и не приносил денег. Все держалось на плечах женщины, которая беспокоилась о падчерице.

По данным издания 74.Ru , полицию в квартиру семьи вызвали соседи, которые услышали крики ссоры девочки и мачехи. Инспектору по делам несовершеннолетних школьница заявила о побоях и показала шрамы на теле.

В областном Министерстве социальной защиты заявили, что раньше жалоб на семью не поступало.

Полиция по итогам проверки завела уголовное дело об истязании несовершеннолетней. Обвинение предъявили мачехе девочки и суд отправил ее в СИЗО до 28 марта. Представитель прокуратуры объяснил, что женщина может надавить на падчерицу, которая боится с ней жить.

Уголовное дело Дети Семья Женщины Челябинск Полиция
31 января 2024, 22:36
«Желала смерти». Щелковские подростки избили школьницу за постоянные оскорбления
РИА «Новости»
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Конфликт между 14-летней школьницей и группой подростков в городском округе Щелково обернулся уголовным делом. Подмосковный главк СК обратил внимание на разошедшееся в социальных сетях видео с кадрами избиения девочки и завел уголовное дело о хулиганстве. Одного из напавших доставили на допрос к криминалистам. Об этом «360» сообщил отец мальчика.

На разошедшихся в социальных сетях кадрах видно, как девочка встречает своих обидчиков на дороге. Практически сразу после приветствия под ее ноги прилетела дымовая шашка, а затем ударом ноги в грудь школьницу уронили в сугроб. Били двое: мальчик и его подруга. Школьница пыталась убежать, но ее быстро нагнали, снова уронили в снег и продолжили избивать.

Отец доставленного на допрос парня заявил, что сын с избитой школьнице знаком давно и находился не в очень хороших отношениях, как и вся компания.

«Она не раз их оскорбляла, желала смерти родителям. Ребята приехали просто погулять, а встретили ее. Хотели поговорить, но что-то пошло не так», - рассказал собеседник «360».

Мужчина подчеркнул, что ни в коем случае не выгораживает сына и считает его поступок аморальным и требующим наказания. Он добавил, что следователь задавал сыну вопросы о том, знает ли он о сериале «Слово пацана» и снималось ли видео ради лайков. Но на все мальчик ответил отрицательно.

Отец подчеркнул, что из-за распространения видео ему страшно за ребенка, потому что в комментариях пользователи социальных сетей, не зная всей ситуации, пообещали найти его и покалечить.

«У меня от этих угроз волосы дыбом встают. Я уже боюсь, что сын выйдет на улицу и ему оторвут руки и ноги. И чем они станут отличаться от него? Никакой самосуд недопустим», - подчеркнул он и пообещал, что сын ответит по всей строгости.

Представители пострадавшей школьницы общаться с журналистами не захотели, но из осведомленных источников «360» выяснил, что физических травм девочка не получила. Однако нападение сказалось на ее психологическом состоянии. Ей начали сниться кошмары о ее обидчиках.

Уголовное дело Дети Видео СК РФ Школьники
31 января 2024, 19:05
Москвич получил 13 лет колонии за доведение сына до самоубийства
РИА «Новости»
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Москвича приговорили к 13 годам колонии строгого режима за доведение девятилетнего сына до самоубийства. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Следствие установило, что с ноября 2019 года по июль 2022 года мужчина, живший на Тихорецком бульваре, систематически употреблял алкогольные напитки и применял насилие в отношении своего сына. Он кричал и оскорблял ребенка.

Его действия привели к тому, что 11 июля 2022 года мальчик совершил суицид. Ребенок скончался, несмотря на попытки медиков спасти его.

«Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима», - уточнили в прокуратуре.

Ранее уголовное дело возбудили в Томске после суицида двух учащихся одного из техникумов. Подростки сняли на камеру телефона последние минуты жизни.

Убийства Суд Прокуратура РФ Москва
31 января 2024, 11:34
Боец джиу-джитсу проломил голову подростку в Москве
РИА «Новости»
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В Москве возбудили уголовное дело против мужчины, занимающегося джиу-джитсу, который несколько раз ударил подростка и проломил ему голову. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По информации Telegram-канала Shot , 28 января на улице Домостроительная в районе Солнцево 38-летний спортсмен увидел, как 17-летний школьник бил по припаркованным автомобилям руками и ногами.

Мужчина сделал ему замечание, однако подросток проигнорировал его. Спортсмен потерял самообладание и применил навыки боевого искусства. Он несколько раз ударил юношу по голове, в том числе ногой, после чего скрылся с места происшествия.

Одиннадцатиклассника экстренно доставили в больницу с серьезными травмами, включая открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и перелом черепа.

Спустя сутки после происшествия подозреваемого мужчину задержали правоохранительные органы. Он признал вину и раскаялся в содеянном. Против него возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Тем временем подмосковный СК возбудил дело после сообщений об избиении девочки в Щелкове. Предположительно, на ребенка напали два подростка.

Драки Спортсмены Школьники Москва

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