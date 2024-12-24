24 декабря 2024, 14:57

Бойца ММА, устроившего перестрелку в центре Москвы, посадили на три с половиной года

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Суд приговорил бойца ММА Расула Очаева к трем с половиной годам колонии за перестрелку на улице Плющиха. Об этом этом сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

«С учетом позиции прокуратуры суд приговорил 30-летнего Расула Очаева к трём годам шести месяцам колонии общего режима», - заявили в ведомстве.

Спортсмена признали виновным в умышленном причинении тяжкого и легкого вреда с применением оружия. По версии следствия, 14 февраля этого года между бойцом ММА и двумя незнакомцами возник конфликт, который перерос в перестрелку.

Очаев дважды выстрелил в них из травматического пистолета «GrandPower». В результате пострадавших госпитализировали в одну из столичных больниц.

Ранее в СМИ сообщили, что экс-хоккеист новокузнецкого клуба «Металлург» Алексей Яценко избил свою знакомую и полицейского. В разговоре с 360.ru спортсмен опроверг эту информацию.

Спортсмены Стрельба Приговоры
24 декабря 2024, 13:12
Прокуратура запросила шесть с половиной лет колонии для Татьяны Лазаревой
Global Look Press
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Гособвинение попросило приговорить телеведущую Татьяну Лазареву* к шести с половиной годам заключения за оправдание терроризма в интернете. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

«Прошу признать подсудимую Лазареву Татьяну Юрьевну* виновной и назначить ей наказание в виде 6 лет и 6 месяцев колонии заочно», - сказал прокурор во время заседания суда.

Уголовное дело в отношении телеведущей рассматривают во Втором Западном окружном военном суде. Лазареву* обвиняют в пропаганде терроризма. Процесс проходит в заочной форме, потому что она уехала из России и сейчас проживает в Испании.

Лазарева* попала в реестр иноагентов в июле 2022 года, а в 2024 стала фигуранткой уголовного дела. Росфинмониторинг причислил ее к террористам и экстремистам, а МВД объявило в международный розыск.

*Внесена Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. Внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Уголовное дело Суд Терроризм Иноагенты Татьяна Лазарева
24 декабря 2024, 10:13
Браконьеров с крабом почти на полтора миллиона поймали на Сахалине
Пресс-служба МВД
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Сотрудники уголовного розыска на Сахалине задержали с поличным группу браконьеров, участников которой подозревают в незаконной добыче краба. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что местный житель занимался незаконным выловом, переработкой и хранением краба. К преступной деятельности он привлек супругу и приятеля», - отметила чиновница.

Мужчины на резиновой лодке по очереди выходили в море и добывали краба. Затем они перерабатывали краба при помощи самодельного оборудования, установленного на земельном участке одного из злоумышленников. В этом процессе принимала участие жена организатора.

Браконьеров задержали. При них были найдены около 200 экземпляров различных видов краба. Злоумышленники нанесли водным биологическим ресурсам ущерб на сумму более 1,3 миллиона рублей.

По факту случившегося возбудили дело.

В Хабаровском крае в начале декабря поймали браконьеров с 260 килограммами черной икры.

МВД РФ
24 декабря 2024, 09:54
Жителя Новосибирска будут судить за создание группы «Синий кит»
РИА «Новости»
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Суд в Новосибирске рассмотрит уголовное дело местного жителя Ильи Погиблова, которого подозревают в создании канала «Синий кит». Об этом сообщило РИА «Новости».

Мужчину обвинили в организации деятельности, направленной на побуждение к суициду, в склонении к самоубийству детей и вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность.

По данным следователей, проживающий в Ленинском районе города Погиблов имел «патологический интерес к смерти других лиц». Он создал в интернете группу с названием «Синий кит» и взял в помощники подростка.

«Организованная <…> группа в 2023 году путем общения в мессенджерах с использованием уговоров, убеждений, предложений побуждали потенциальных жертв <…> к выполнению ряда специализированных заданий, необходимых для подготовки к самоубийству», - заявили в суде.

Довести начатое до конца не удалось, потому что правоохранители вовремя пресекли деятельность группы.

Так называемые сообщества смерти были популярны несколько лет назад. В них детей и подростков заставляли выполнять специальные задания, последнее из которых - суицид. Например, в 2021 году в Липецкой области нашли тело 15-летней школьницы. Она состояла в группе смерти.

Мессенджеры Уголовное дело Суд Дети Интернет Мужчины
24 декабря 2024, 01:36
«Не раскаивается». Суд арестовал хирурга, из-за которого ослепла жена раввина Бороды
Freepik
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После неудачной блефаропластики, из-за которой жена главы Федерации еврейских общин России Инна Борода почти потеряла зрение, хирурга Екатерину Лонскую отправили под домашний арест. Об этом адвокат потерпевшей стороны Андрей Алешкин сообщил 360.ru.

«Избранная судом мера в настоящий момент соответствует общественной опасности, в данном случае мы ее оспаривать не будем», - заявил Андрей Алешкин.

Однако указал, что потерпевшая сторона готовит иск о возмещении ущерба в порядке 44 статьи УПК РФ.

«Что касается позиции самой Лонской, могу пояснить, что она вину не признает и не раскаивается. Несмотря на то, что в деле имеются доказательства, в том числе и экспертизы. Я как адвокат потерпевшей буду добиваться доведения дела до суда и предъявления гражданского иска», - добавил правозащитник.

Дело против Лонской возбуждено по части второй статьи 238 Уголовного кодекса (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Хирургу грозит до шести лет лишения свободы.

Представители защиты Инны Бороды сообщили, что женщина после процедуры провела в госпитале неделю, после чего потеряла зрения. Пострадавшей пришлось обращаться за помощью к итальянскому врачу. Тот сумел восстановить ей зрение только на одном глазу - до 30%.

Адвокаты Инны Бороды утверждают, что к таким последствиям привели лекарства, которые принимала их клиентка. Врач Лонская, по их мнению, не провела диагностику и не узнала об этом. Хирург свою вину не признает.

Ранее в Екатеринбурге врач потерял миллионы и влез в кредиты из-за мошенников.

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