Бойца ЧВК «Вагнер» заподозрили в убийстве четырехлетней падчерицы в Липецке

Читайте нас в:

По данным следствия, вечером 1 октября подозреваемый во время ссоры с супругой избил ее четырехлетнюю дочь. Прибывшие на место медики установили, что девочка умерла.

Против 31-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело. Сейчас следователь регионального ведомства решает вопрос об избрании ему меры пресечения. Все обстоятельства случившегося выясняют.

Как сообщил сайт mk.ru , задержанный ранее был бойцом ЧВК «Вагнер». Он ревновал супругу к ребенку от первого брака. Мужчина посчитал, что пока он выполнял боевые задачи, женщина не заботилась о его детях и все внимание уделяла только старшей девочке. В итоге подозреваемый сорвался на жене и ребенке, но не рассчитал удар.

Ранее мужчина напал на подростка в Красноярске. Врачи диагностировали у потерпевшего разрыв мочевого пузыря. Мать мальчика рассказала «360», что сын психологически закрылся после случившегося.