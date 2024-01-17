Большинство участников подростковой банды в Белгороде задержали

«Группа состоит из шести человек, из которых четверо - несовершеннолетние. Задержано пятеро, один взрослый в розыске», - сообщил он.

Надзорное ведомство проконтролирует проведение проверки, которую устроило УМВД России по Белгороду.

В интернете опубликовали видео, на которых группа подростков оскорбляла и нападала на прохожих. Личности хулиганов установили. По информации Следкома, один из участников банды - 17-летний азербайджанец. По фактам покушения на убийство и возбуждения ненависти либо вражды возбудили уголовное дело.

Аналогичное преступление расследовали в Санкт-Петербурге. Подростки нападали на прохожих у метро и в торговых центрах , снимали избиения на видео и выкладывали в интернет. Подозреваемых задержали, в том числе администратора канала с роликами и предполагаемого главаря.