Более трех миллионов пачек контрафактных сигарет изъяли в Москве
Московская полиция изъяла из незаконного оборота три миллиона пачек табачной продукции без маркировки. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного управления МВД.
Подозреваемых в нелегальном изготовлении, хранении и распространении немаркированных табачных изделий задержали. По данным ведомства, преступная группа организовала производство сигарет в Тульской области. Изготовленный товар злоумышленники транспортировали и хранили в Подмосковье.
Во время обысков правоохранители изъяли более трех миллионов пачек контрафактных сигарет. Их стоимость оценили в более чем 350 миллионов рублей.
«Восемь фигурантов находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В отношении двоих соучастников избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», - рассказали в МВД.
Против задержанных возбудили уголовное дело.
Ранее СК возбудил уголовное дело о сбыте незарегистрированных лекарств. Сотрудники фармацевтической фирмы продали контрафакт на общую сумму свыше 100 тысяч рублей.