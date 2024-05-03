03 мая 2024, 09:17

Более пяти тысяч доз наркотиков изъяли у группировки в Благовещенске

Пресс-служба МВД
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В Благовещенске полицейские перекрыли канал распространения наркотиков. Задержали шесть человек, у которых изъяли более пяти тысяч доз запрещенных веществ стоимостью свыше восьми миллионов рублей. Об этом сообщило УМВД России по Амурской области.

В группировку из шести человек входили 34-летняя женщина и ее 35-летний сожитель, а также четыре студента колледжей и вузов 2001–2004 годов рождения. По версии следствия, они с июня 2023 года закупали крупные партии наркотиков в интернет-магазине, расфасовывали их и сбывали бесконтактным способом. У подозреваемых изъяли весы, магниты, средства связи, упаковку, 1,3 миллиона рублей наличными, а также почти два килограмма запрещенных веществ.

«Количество изъятого наркотика составляет свыше пяти тысяч разовых доз, при этом его общая стоимость в теневом наркобизнесе превышает восемь миллионов рублей», - сообщила пресс-служба.

Несколько уголовных дел, возбужденных по статьям 30 УК России «Приготовление к преступлению» и 228.1 УК России «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», объединили в одно производство. Фигурантов заключили под стражу.

В Санкт-Петербурге крупную партию наркотиков обнаружили на судне с бананами из Эквадора. Полицейские изъяли 60 килограммов кокаина.

Наркотики Уголовное дело МВД РФ
03 мая 2024, 12:17
Уголовное дело возбудили по факту незаконной деятельности центра «Фалунь Дафа»
Пресс-служба Следственного комитета
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Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконной деятельности иностранных неправительственных организаций (НПО), признанных нежелательными на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СК.

Дело возбудили в отношении женщины и ряда лиц, которые незаконно организовали в Москве работу ассоциации «Центр духовного и физического совершенствования „Фалунь Дафа“»*.

«Более того, женщина осуществляла сбыт литературы нежелательных организаций», - добавили в ведомстве.

Следователи и оперативные службы провели обыски в местах жительства подозреваемых. Во время мероприятий специалисты изъяли предметы, имеющие значение для следствия, сообщила «Газета.ru».

Никулинский суд столицы ранее оштрафовал на 10 тысяч рублей журналиста Дмитрий Кузнеца. Причиной стала его работа на «Медузу» **.

*Признана в России нежелательной организацией **СМИ признано нежелательной организацией в России, внесено в реестр иностранных агентов.

Уголовное дело Женщины Россия Москва
03 мая 2024, 10:37
Бывшего заммэра Пскова заподозрили в получении взятки в виде массажного кресла
Пресс-служба Следственного комитета
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В громком уголовном деле о коррупции в Пскове появился новый эпизод. Бывшего заместителя главы горадминистрации — начальника управления городского хозяйства Александра Грацкого заподозрили в получении второй взятки, в виде массажного кресла, сообщило Следственное управление СКР по Псковской области.

По версии следствия, в сентябре 2023 года руководитель двух предприятий передал чиновнику массажное кресло стоимостью более 400 тысяч рублей. За это замглавы администрации Пскова обещал своевременно и беспрепятственно принять работы по муниципальным контрактам.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 291 УК России «Дача взятки должностному лицу в крупном размере», бизнесмена задержали. Следком показал обыски в его офисе.

Уголовное дело по статье 290 УК России «Получение должностным лицом взятки в крупном размере» объединили с возбужденным по другому эпизоду - за получение взятки в виде машины стоимостью более пяти миллионов рублей. Александра Грацкого уже заключили под стражу.

«Газета.ru» сообщила, что он уволился после предъявления первого обвинения.

В громком уголовном деле о коррупции в Пскове появился новый эпизод. Бывшего заместителя главы горадминистрации - начальника управления городского хозяйства Александра Грацкого заподозрили в получении второй взятки, в виде массажного кресла, сообщило Следственное управление СКР по Псковской области.

Уголовное дело Коррупция Чиновники Следственный комитет России
03 мая 2024, 08:43
Новосибирского чиновника поймали на взятке за договор на декоративные изделия
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Заместителя главы администрации рабочего поселка Краснообска задержали по обвинению в получении взятки для заключения договоров на изготовление декоративных изделий. Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области.

Уголовное дело возбудили по статье 290 УК России «Получение взятки в крупном размере». По версии следствия, чиновник поручил сотрудникам администрации поселка и муниципального Дома культуры заключить прямые договоры на изготовление и установку декоративных изделий с определенными исполнителями - физлицом и индивидуальным предпринимателем.

«Заместитель главы задержан сотрудниками управления ФСБ России по Новосибирской области. Задержанному предъявлено обвинение <…>, решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения», - сообщила пресс-служба.

Прокуратура уточнила, что замглавы администрации грозят до 12 лет колонии и штраф. Надзорное ведомство показало видео, снятое ФСБ России во время задержания чиновника. Судя по кадрам, его взяли с поличным при получении меченых купюр.

В Свердловской области по подозрению в коррупции задержали бывшего депутата Павла Мякишева. По предварительной версии, он передал замминистра энергетики региона Андрею Кислицыну около двух миллионов рублей.

Уголовное дело Прокуратура РФ Коррупция ФСБ
03 мая 2024, 04:26
Бастрыкин поручил проверить ситуацию с выселением семьи бойца СВО
РИА «Новости»
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Дочь пропавшего без вести бойца СВО обвинила приезжего мужчину в том, что он незаконно завладел частью дома, в котором она проживает вместе с матерью, и снимает деньги с карты ее отца. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Речь идет о четырнадцатилетней девочке из села Самарское Азовского района Ростовской области, которая записала видеообращение о своей проблеме к президенту России Владимиру Путину и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

В нем она подробно объяснила свое видение сложившейся ситуации. По ее словам, в декабре 2023 года в результате мошеннических действий мужчины по имени Джамал они вместе с матерью лишились половины дома и приусадебного участка, куда теперь их не пускают.

В результате им пришлось выехать из занимаемого жилья.

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал проверить это заявление и разобраться в ситуации.

Тела трех человек обнаружили в сгоревшем доме в поселке Красносельское Выборгского района Ленобласти. Погибшие - близкие родственники. Сын сначала застрелил родителей, а потом устроил поджог и свел счеты с жизнью.

Мошенничество Следственный комитет России

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