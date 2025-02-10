Более полутонны афганского гашиша пытались провезти в Узбекистан в ручках от веников

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Попытка ввоза наркотиков произошла 9 февраля. Сотрудники таможенного и пограничного контроля осматривали грузовик, который следовал транзитом через пропускной пункт «Айритом» в Сурхандарье.

Внутри машины было 180 мешков с 22,5 тысячами хозяйственных веников. В ручках почти трех тысяч метел обнаружили спрятанные между прутьями пакетами с резко пахнущим темно-коричневым содержимым, которые были обмотаны упаковкой в цвет веников.

«Веществом в упаковках, которые были отделены от 2986 ручек метел, по результатам первичного экспресс-анализа являлся наркотик гашиш общим весом 612 килограмм», - рассказали в пресс-службе СГБ.

Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства случившегося. По предварительным данным, стоимость обнаруженных наркотиков на черном рынке составляет более 16,5 миллионов долларов.

На прошлой неделе сотрудники полиции задержали 30-летнего жителя Дзержинска, который подозревается в причастности к сбыту запрещенных веществ. В его квартире силовики изъяли 37 горшков с кустами марихуаны. Масса наркотика составила 193 грамма.