Более двух килограммов мефедрона изъяли у изготовителей наркотиков в Москве

«Не верю». Мать погибшего в Ачинске от топора школьника — о подозреваемом в убийстве сына

Пропавшего в Ачинске 12-летнего школьника нашли мертвым. Тело со следами насильственной смерти обнаружили в реке Мазульке. В убийстве мальчика признался его 11-летний друг, против которого возбудили дело. Мать погибшего Ольга заявила «360», что подозреваемый вырос у нее на глазах, всегда был приветливым и общительным. Женщина заверила, что подросток не мог совершить зверское преступление.

Ход расследования Данные о начале расследования уголовного дела по факту убийства 12-летнего подростка в городе Ачинске опубликовала пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю.

«В правоохранительные органы 17 ноября поступило сообщение от жительницы Ачинска о том, что ее 12-летний сын не вернулся из школы», - уточнили в ведомстве.

На следующий день тело с признаками насильственной смерти обнаружили в реке Мазульке. Предварительно, погибший пришел домой к однокласснику, где между ними произошел конфликт. Мальчик оскорбительно высказался о матери сверстника. После этого второй школьник взял топор и ударил оппонента по затылку.

«После осознания содеянного подросток, совершивший убийство, вынес тело мальчика в огород, погрузил в тележку, вывез к реке Мазульке и сбросил тело в воду», - сообщили следователи.

В доме, расположенном рядом с местом обнаружения трупа, следователи нашли следы крови, а также предметы одежды, принадлежащие однокласснику погибшего. В хозяйственной постройке находился рюкзак убитого и тележка с каплями бурого цвета.

Следователи возбудили дело по статье об убийстве малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии.

Дружили с первых школьных дней Ольга рассказала «360», что мальчики были одноклассниками и дружили буквально с первых дней школы. При этом с родителями подозреваемого она ни разу не общалась.

«Мать лежит в роддоме, а с отцом не виделась. Однако мальчика видела постоянно в школе, во время прогулок сына с ним. Он (погибший - прим. ред.) провожал одноклассника почти каждый день из школы. Но про семью ничего сказать не могу», - уточнила женщина.

По ее словам, обвиняемый не приходил в гости к погибшему. Вероятно, мальчик просто стеснялся. А в общении с матерью убитого он всегда был приветлив.

«Мы беседовали, во дворе разговаривали. Он общительный, уравновешенный, хороший мальчик. Всегда был спокойный. Мог, конечно, иногда подшутить над сыном», - отметила Ольга.

Она заявила, что не может представить, что одноклассник мог нанести смертельное ранение ее сыну. Сам же погибший ни с кем не дрался, несмотря на то, что был немного крупнее сверстников.

В последний раз женщина видела сына утром 16 ноября. Тогда он отправился в школу, но не вернулся домой, так как после занятий пошел в гости к тому самому другу.

«Я звонила ему, но связи не было, потому что он оставил телефон дома. После того, как он не вернулся домой, я обратилась в полицию. Мне еще ничего не рассказывали о том, как его убили, где его нашли. Просто сказали, что обнаружили. Я съездила на опознание и все», - сказала мать погибшего.

Она подчеркнула, что друг не мог нанести такой удар. Свою точку зрения женщина аргументировала возрастом и нехваткой сил у 11-летнего мальчика.

«Они на моих глазах дружили, играли. Ребенок просто взял все это на себя. Может, ему что-то пообещал папа. Перед Богом говорю, что не верю, что это сделал ребенок. Не верю!» - заключила Ольга.

Ранее СМИ сообщали, что подросток в Ачинске сознался в убийстве одноклассника , тело которого сбросил в реку. Его поместили в социальное учреждение.

Она заявила, что не может представить, что одноклассник мог нанести смертельное ранение ее сыну. Сам же погибший ни с кем не дрался, несмотря на то, что был немного крупнее сверстников.

В последний раз женщина видела сына утром 16 ноября. Тогда он отправился в школу, но не вернулся домой, так как после занятий пошел в гости к тому самому другу.

«Я звонила ему, но связи не было, потому что он оставил телефон дома. После того, как он не вернулся домой, я обратилась в полицию. Мне еще ничего не рассказывали о том, как его убили, где его нашли. Просто сказали, что обнаружили. Я съездила на опознание и все», - сказала мать погибшего.

Ольга подчеркнула, что друг не мог нанести такой удар. Свою точку зрения женщина аргументировала возрастом и нехваткой сил у 11-летнего мальчика.

«Они на моих глазах дружили, играли. Ребенок просто взял все это на себя. Может, ему что-то пообещал папа. Перед Богом говорю, что не верю, что это сделал ребенок. Не верю!» - заключила она.

Ранее СМИ сообщали, что подросток в Ачинске сознался в убийстве одноклассника , тело которого сбросил в реку. Его поместили в социальное учреждение.

Ход расследования Данные о начале расследования уголовного дела по факту убийства 12-летнего подростка в городе Ачинске опубликовала пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю.

«В правоохранительные органы 17 ноября поступило сообщение от жительницы Ачинска о том, что ее 12-летний сын не вернулся из школы», - уточнили в ведомстве.

На следующий день тело с признаками насильственной смерти обнаружили в реке Мазульке. Предварительно, погибший пришел домой к однокласснику, где между ними произошел конфликт. Мальчик оскорбительно высказался о матери сверстника. После этого второй школьник взял топор и ударил оппонента по затылку.

«После осознания содеянного подросток, совершивший убийство, вынес тело мальчика в огород, погрузил в тележку, вывез к реке Мазульке и сбросил в воду», - сообщили следователи.

В доме, расположенном рядом с местом обнаружения трупа, следователи нашли следы крови, а также предметы одежды, принадлежащие однокласснику погибшего. В хозяйственной постройке находился рюкзак убитого и тележка с каплями бурого цвета.

Следователи возбудили дело по статье об убийстве малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии.

Дружили с первых школьных дней Мать погибшего школьника Ольга рассказала «360», что мальчики были одноклассниками и дружили буквально с первых дней школы. При этом с родителями подозреваемого она ни разу не общалась.

«Мать лежит в роддоме, а с отцом не виделась. Однако мальчика видела постоянно в школе, во время прогулок сына с ним. Он (погибший - прим. ред.) провожал одноклассника почти каждый день из школы. Но про семью ничего сказать не могу», - уточнила женщина.

По ее словам, обвиняемый не приходил в гости к погибшему. Вероятно, мальчик просто стеснялся. А в общении с матерью убитого он всегда был приветлив.