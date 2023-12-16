16 декабря 2023, 13:49

Более 80 мигрантов задержали после повреждения машины полиции на рынке «Садовод»

РИА «Новости»
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Полицейские задержали в Москве на улице Верхние Поля, где расположен рынок «Садовод», 82 иностранных гражданина за повреждение машины МВД в момент задержания нарушителя. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

Мужчина «не подчинился участковому» при проверке документов и попытался уехать, при этом несколько метров протащил полицейского за машиной, а затем вышел и принялся бить правоохранителя. Во время задержания у мужчины, предположительно, произошел эпилептический припадок. Когда сотрудники полиции оказывали ему помощь, к ним подошла большая группа агрессивно настроенных иностранцев. Они порезали колеса служебного автомобиля и стала оттеснять полицейских от задержанного. На место прибыли дополнительные наряды полиции.

Один из правоохранителей сделал предупредительные выстрелы в воздух. Никто не пострадал.

Участников беспорядков доставили в отделы, где в отношении них составили административные протоколы о мелком хулиганстве и нарушении миграционного законодательства. Проверяется причастность мужчин к совершению преступления.

В отношении одного из задержанных, 21-летнего молодого человека, возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти и его оскорбление.

Задержания МВД РФ Полиция
16 декабря 2023, 11:45
Мужчина, напавший на полицейского на рынке «Садовод», попал под уголовное дело
РИА «Новости»
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Уроженец Таджикистана, напавший на полицейского на рынке «Садовод» в Москве, попал под уголовное дело по признакам сразу двух преступлений. Всего для проверки миграционного законодательства в следственные органы доставили более 80 человек. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

За применение насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ) ему грозит до пяти лет лишения свободы, за оскорбление представителя власти (статья 319 УК РФ) - до года исправительных работ.

Мужчину задержали. Следствие ходатайствует о его взятии под стражу.

Уголовное дело СК РФ Полиция Следственный комитет России
16 декабря 2023, 09:46
Случай рабского труда в Чувашии заинтересовал главу СК
РИА «Новости»
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Председателю СК России Александру Бастрыкину представят доклад о проверке дела по факту возможного использования рабского труда в Чувашской Республике. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Сети появилась информация о том, что в Чебоксарах работодатель нарушил права человека. Мужчина с двойным гражданством неофициально трудоустроил работника. Через какое-то время сотрудник решил сменить место работы, в ответ на что он получил угрозы от начальника.

«Работодатель стал угрожать ему, заявляя про долг», - отметили в пресс-службе.

СК организовал доследственную проверку по признакам использования рабского труда.

Ранее СМИ перечислили страны, в которых чаще всего фиксировали случаи той или иной формы рабства. По информации Walk Free Foundation, больше всего людей пребывает в принудительном заточении (по соотношению на тысячу жителей) в Северной Корее - в неволе оказались около трех миллионов человек. Вторую строчку списка заняла Саудовская Аравия - там в рабстве находятся примерно 700 тысяч жителей.

Чувашия Следственный комитет России
14 декабря 2023, 16:09
Еще одного курьера телефонных аферистов задержали в Москве
Пресс-служба МВД
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Полицейские Москвы задержали курьера телефонных мошенников, обманувших пенсионерку на один миллион рублей. В отношении него возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительным данным, пенсионерке позвонили злоумышленники и представились сотрудниками правоохранительных органов. Они рассказали ей, что в районе орудуют разбойники, которые вымогают деньги, и оставили номер телефона для обратной связи.

Ни прошло и дня, как женщине позвонили мошенники и начали действовать по наводке лжеполиции. Тогда пенсионерка перезвонила по первому телефону, где ей сказали, что злоумышленников необходимо «ловить на живца».

Женщина сняла со своего счета 500 тысяч рублей и отдала их курьеру, который перевел деньги своим работодателям, оставив процент себе. Но на этом история не закончилась. Мошенники вновь связались с пенсионеркой и запросили еще такую же сумму. Потерпевшая отдала им деньги.

Полиция Москвы поймала курьера. Ему уже предъявила обвинение в мошенничестве (часть 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации).

На днях телефонные мошенники обманули еще одну пенсионерку на 28 миллионов рублей и оставили ее без квартиры.

МВД РФ Мошенничество Москва 2023
14 декабря 2023, 13:49
Сеть подпольных покерных клубов в пяти квартирах накрыли в Москве
Пресс-служба МВД
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В Москве сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД задержали семь подозреваемых в организации сети подпольных покерных клубов в пяти жилых квартирах. Против них возбудили уголовное дело о незаконном проведении азартных игр, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным полиции, игры проводили с соблюдением конспирации, попасть в квартиры можно было только по приглашениям.

Двоих предполагаемых организаторов и пять участников криминального бизнеса задержали. В их жилищах провели обыски и изъяли игральные карты, пять столов и фишки для покера, а также средства связи. Расследование продолжается.

Ранее в Москве разоблачили еще один подпольный игорный клуб, , а его организаторов задержали. Против них возбудили дело о незаконном проведении азартных игр.

Полиция Москва 2023

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