02 февраля 2024, 13:35

Более 640 кг кокаина из Латинской Америки изъяли в Петербурге

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Преступников, организовавших контрабандный канал поставки кокаина из Латинской Америки, задержали сотрудники ФСБ. У дельцов изъяли более 600 килограммов наркотика в брикетах, сообщили в пресс-службе УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Канал контрабандной поставки кокаина преступники организовали на территории Петербурга. В дальнейшем они собирались заняться крупнооптовым сбытом наркотика.

При проведении оперативно-следственных действий из оборота изъяли свыше 641 килограмма кокаина общей стоимостью более двух миллиардов рублей, подчеркнули в ведомстве Следственная служба УФСБ по Петербургу и Ленобласти возбудила уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств , психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере».

«Лица, причастные к организации данной противоправной деятельности, задержаны и заключены под стражу», - заключили в пресс-службе.

Наркотики Санкт-Петербург ФСБ
02 февраля 2024, 10:34
Напавшего на 4-летнего мальчика в Курчатове посадили в изолятор
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В Курчатове задержали пьяного 55-летнего мужчину, который в магазине напал на четырехлетнего мальчика. Подозреваемого увезли в отдел полиции, сообщило УМВД России по Курской области.

Сотрудники магазина вызвали наряд после того, как мужчина в торговом зале ударил четырехлетнего ребенка кулаком по лицу. За мальчика заступился отец. Благодаря камерам видеонаблюдения нападавшего вычислили в течение часа и задержали.

Мужчина приехал в Курчатов за день до происшествия из другого региона и собирался устроиться на работу. Правоохранители застали его сильно пьяным, но проходить медосвидетельствование вахтовик отказался. Они составили административный протокол по статье 19.3 КоАП России «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и начали процессуальную проверку.

«Мальчика осмотрят медики, установят тяжесть причиненного вреда здоровью, после чего будет принято решение в отношении нападавшего. До этого он будет находиться в отделе полиции», - сообщила пресс-служба полиции.

В Новосибирске задержали четырех подозреваемых в похищении и вымогательстве. Мужчины отобрали 16-летнего студента 250 тысяч рублей.

Дети МВД РФ Полиция Избиения
02 февраля 2024, 07:56
Похищение 16-летнего парня из кафе раскрыли в Новосибирске
Пресс-служба Следственного комитета
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В Новосибирске раскрыли дело о похищении и вымогательстве у несовершеннолетнего. Парня силой вывели из кафе и заставили отдать деньги. Задержали четырех подозреваемых, сообщило СУ СКР по Новосибирской области.

Преступление произошло вечером 18 января в кафе в Железнодорожном районе Новосибирска. Подозреваемые схватили незнакомого парня, силой вывели из здания и затащили в машину. Там у него потребовали деньги с банковской карты. Получив их, похитители скрылись.

Возбудили уголовное дело по статье 126 УК России «Похищение человека, совершенное группой лиц из корыстных побуждений, в отношении несовершеннолетнего» и статье 163 УК России «Вымогательство». Для розыска нападавших создали специальную следственно-оперативную группу. Задержали четырех мужчин. Одного из них отправили под домашний арест, остальных заключили под стражу.

Потерпевшему 16 лет, он студент колледжа, сообщили «Вести Новосибирск». Похитители подвезли его к банкомату на проспекте Карла Маркса и заставили снять 250 тысяч рублей.

В Нижегородской области возбудили уголовное дело после похищения двух подростков в селе Малое Козино. Мужчина пытался увезти их, но его машина застряла в грязи.

Уголовное дело Следственный комитет России
02 февраля 2024, 06:37
Помогавшего беженцам волонтера задержали в Белгороде
РИА «Новости»
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В Белгороде по подозрению в призывах к деятельности против безопасности государства задержали волонтера Надежду Россинскую, которая помогала беженцам. Адвокат Евгений Соколов сообщил РИА «Новости», что 2 февраля ей изберут меру пресечения.

В Белгороде по подозрению в призывах к деятельности против безопасности государства задержали волонтера Надежду Россинскую, которая помогала беженцам. Адвокат Евгений Соколов сообщил РИА «Новости» , что 2 февраля ей изберут меру пресечения.

«Она сегодня мне позвонила и сказала: „Меня задержали“. Находится она сейчас в изоляторе временного содержания», - сказал он.

Меру пресечения изберет Свердловский суд. Уголовное дело возбудили по части второй статьи 280.4 УК России «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства». Евгений Соколов сообщил, что волонтера обвинили в создании группы по сбору денег для Вооруженных сил Украины, однако девушка отвергла свою причастность к этому интернет-сообществу.

Надежда Россинская работала в некоммерческой организации, которая специализировалась на помощи пострадавшим от вооруженных конфликтов. Волонтеры оказывали гуманитарную помощь, искали пропавших и устраивали эвакуацию беженцев В Хабаровске судили женщину, которая отправляла деньги украинской армии. Ее приговорили к восьми годам колонии за госизмену.

Уголовное дело Волонтеры ФСБ
02 февраля 2024, 02:25
Россиянин изнасиловал 15-летнюю попутчицу в Тюменской области
РИА «Новости»
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Суд в Тюменской области заключил под стражу мужчину, изнасиловавшего 15-летнюю девочку в купе поезда. Об этом сообщили на сайте объединенной пресс-службы судебной системы региона.

По версии следствия, в октябре 2023 года обвиняемый ехал в купейном вагоне пассажирского поезда Сургут - Екатеринбург.

«Увидев симпатичных 15-летних девушек, он не удержался и совершил в отношении одной из них иные действия сексуального характера, с применением насилия, а ее подружку изнасиловал», - сказано в сообщении.

Мужчине предъявили обвинения по статьям об изнасиловании и насильственным действиях сексуального характера. Свою вину он не признал. По постановлению суда мужчину заключили под стражу до 11 марта 2024 года.

Ранее пресс-служба Следственного комитета сообщила, что перед судом в Москве предстанет обвиняемый в изнасиловании в 2011 году. Следователи и криминалисты установили личность одного из двух преступников, изнасиловавших двух незнакомых несовершеннолетних девушек в лесопарковой зоне рядом с улицей Лескова.

Уголовное дело Тюмень Дети Преступления Изнасилования Поезда Полиция

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