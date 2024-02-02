Более 640 кг кокаина из Латинской Америки изъяли в Петербурге

В Курчатове задержали пьяного 55-летнего мужчину, который в магазине напал на четырехлетнего мальчика. Подозреваемого увезли в отдел полиции, сообщило УМВД России по Курской области.

Сотрудники магазина вызвали наряд после того, как мужчина в торговом зале ударил четырехлетнего ребенка кулаком по лицу. За мальчика заступился отец. Благодаря камерам видеонаблюдения нападавшего вычислили в течение часа и задержали.

Мужчина приехал в Курчатов за день до происшествия из другого региона и собирался устроиться на работу. Правоохранители застали его сильно пьяным, но проходить медосвидетельствование вахтовик отказался. Они составили административный протокол по статье 19.3 КоАП России «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и начали процессуальную проверку.

«Мальчика осмотрят медики, установят тяжесть причиненного вреда здоровью, после чего будет принято решение в отношении нападавшего. До этого он будет находиться в отделе полиции», - сообщила пресс-служба полиции.

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