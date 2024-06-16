Более 50 иностранных работников задержали на рынках в Петербурге

Суд в Туве вынес приговор подросткам, которые на протяжении недели насиловали 10-летнего ребенка. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

На скамье подсудимых оказались трое подозреваемых. Первого приговорили к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы, второго - восьми годам, третьего - к семи. Последний признался во всем следователям.

Мать изнасилованного мальчика заявила, что адвокаты осужденных намерены обжаловать приговор и обратиться в Верховный суд.

Потерпевшего ребенка перевезли в Москву для лечения. Ему сделали уже вторую операцию, а также нашли психолога.

Происшествие случилось в январе 2023 года. В злополучный день школьника подкараулили старшеклассники, когда он возвращался домой с тренировки. С хулиганами мальчик учился в одной спортивной секции.

Злоумышленники были в нетрезвом состоянии, затащили потерпевшего в туалет и изнасиловали. Через несколько дней подростки снова сделали это. С 10 по 22 января произошло пять таких эпизодов.