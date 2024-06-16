16 июня 2024, 00:26

Более 50 иностранных работников задержали на рынках в Петербурге

Pxhere
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Петербургская полиция в ходе рейда на оптовых рынках проверила более 350 иностранцев. Правоохранители задержали почти 50 человек, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

«В территориальные отделы за нарушение миграционного законодательства Российской Федерации доставлены 49 человек, которые привлечены к административной ответственности», - заявили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД в свою очередь проверили 242 автомобиля под управлением иностранцев. Шестерых водителей привлекли к ответственности за нарушения ПДД.

В мае в Тульской области задержали 15 человек по подозрению в организации незаконной миграции. Среди них были сотрудники УМВД.

Санкт-Петербург Мигранты Полиция
15 июня 2024, 22:15
Суд вынес приговор подросткам, неделю насиловавшим 10-летнего мальчика в Туве
Freepik
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Суд в Туве вынес приговор подросткам, которые на протяжении недели насиловали 10-летнего ребенка. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

На скамье подсудимых оказались трое подозреваемых. Первого приговорили к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы, второго - восьми годам, третьего - к семи. Последний признался во всем следователям.

Мать изнасилованного мальчика заявила, что адвокаты осужденных намерены обжаловать приговор и обратиться в Верховный суд.

Потерпевшего ребенка перевезли в Москву для лечения. Ему сделали уже вторую операцию, а также нашли психолога.

Происшествие случилось в январе 2023 года. В злополучный день школьника подкараулили старшеклассники, когда он возвращался домой с тренировки. С хулиганами мальчик учился в одной спортивной секции.

Злоумышленники были в нетрезвом состоянии, затащили потерпевшего в туалет и изнасиловали. Через несколько дней подростки снова сделали это. С 10 по 22 января произошло пять таких эпизодов.

Суд Дети Приговоры Школьники
15 июня 2024, 19:33
Дважды попал. В Петербурге юношу обстреляли из пневматики
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге неизвестный дважды попал в прохожего, стреляя из пневматического оружия. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ЧП произошло вечером 13 июня на улице Джона Рида. Стрельбу вели с 10-го этажа дома в сторону находящегося рядом футбольного поля.

«Пострадавший за медицинской помощью не обращался», - отметили в ведомстве.

С жалобой в полицию обратился 19-летний молодой человек.

Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела и принимают меры к установлению и задержанию злоумышленника.

Ранее в городе Топки Кемеровской области неизвестные открыли стрельбу из пневматического оружия по детям, один ребенок получил травму.

Санкт-Петербург Уголовное дело Дети Стрельба Оружие Полиция
15 июня 2024, 03:43
Россиянам объяснили, как бороться со звонками с неизвестных номеров
Unsplash
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Блокировка неизвестных номеров полностью не сможет избавить пользователя телефона от звонков мошенников. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал руководитель команды разработки приложения Gem Space Ваге Закарян.

По его словам, в распоряжении злоумышленников есть неограниченное число подменных номеров. Кроме того, они в своих преступных целях могут использовать мессенджеры - размещать в них логотипы государственных структур и банков, отправлять фейковые сообщения с записью голосов родственников или друзей, которым якобы нужна помощь, а также фото и видео.

Главная задача аферистов - втереться в доверие и запутать собеседника. Поэтому, по мнению эксперта, лучше реже отвечать на звонки с незнакомых номеров и не вступать в разговор первым.

«Голос могут записать и использовать в дальнейшем для подтверждения банковских операций», - предупредил Закарян.

Также он посоветовал использовать антиспам-приложения, которые блокируют часть нежелательных вызовов.

Ранее телефонные мошенники развели москвичку на сумму около 50 миллионов рублей.

Мессенджеры Мошенничество Россия
14 июня 2024, 21:18
Следователи попросили продлить арест замглавы Минобороны Иванова
РИА «Новости»
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Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы продлить срок содержания под стражей заместителя министра обороны Тимура Иванова. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе инстанции.

«В суд поступили материалы по ходатайству следователя о продлении срока содержания под стражей Иванова», - заявила собеседница агентства.

Замглавы Минобороны предъявили обвинение во взяточничестве в особо крупном размере. Его арестовали до 23 июня. По данным СК, Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки.

Ранее стало известно, что сожительница арестованного переоформила свои автомобили на других владельцев. Речь идет о машинах MINI Cooper и Mercedes.

Адвокат Эдуард Исецкий допустил возврат арестованного имущества замминистра обороны. Это могут сделать после вынесения приговора, сообщили «Известия».

Суд Аресты

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