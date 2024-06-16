Более 50 иностранных работников задержали на рынках в Петербурге
Петербургская полиция в ходе рейда на оптовых рынках проверила более 350 иностранцев. Правоохранители задержали почти 50 человек, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
«В территориальные отделы за нарушение миграционного законодательства Российской Федерации доставлены 49 человек, которые привлечены к административной ответственности», - заявили в ведомстве.
Сотрудники ГИБДД в свою очередь проверили 242 автомобиля под управлением иностранцев. Шестерых водителей привлекли к ответственности за нарушения ПДД.
В мае в Тульской области задержали 15 человек по подозрению в организации незаконной миграции. Среди них были сотрудники УМВД.