Более 400 причастных к поджогам учреждений выявили в РФ с начала СВО

«Установлены 438 лиц, причастных к нападению, поджогам административных зданий, включая военкоматы, а также объекты железнодорожного транспорта», - процитировало его РИА «Новости».

В России регулярно задерживают людей, пытающихся поджечь военкоматы. Петербуржца, пойманного на этом еще в октябре 2022 года, обвинили в госизмене. В декабре 2023-го аналогичное преступление совершила санитарка детской больницы в Волгограде. Она бросила в холл военного комиссариата зажженный фейерверк. Никто не пострадал, женщину задержали.

В ноябре в Ленинградской области 17-летнего парня, кидавшего бутылки с зажигательной смесью в дверь здания военкомата, приговорили к шести годам лишения свободы. Ему вменили попытку теракта.