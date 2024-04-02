02 апреля 2024, 18:18

Более 400 причастных к поджогам учреждений выявили в РФ с начала СВО

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С начала спецоперации в России установили 438 причастных к поджогам учреждений. Об этом рассказал глава МВД Владимир Колокольцев на заседании коллегии ведомства.

«Установлены 438 лиц, причастных к нападению, поджогам административных зданий, включая военкоматы, а также объекты железнодорожного транспорта», - процитировало его РИА «Новости».

В России регулярно задерживают людей, пытающихся поджечь военкоматы. Петербуржца, пойманного на этом еще в октябре 2022 года, обвинили в госизмене. В декабре 2023-го аналогичное преступление совершила санитарка детской больницы в Волгограде. Она бросила в холл военного комиссариата зажженный фейерверк. Никто не пострадал, женщину задержали.

В ноябре в Ленинградской области 17-летнего парня, кидавшего бутылки с зажигательной смесью в дверь здания военкомата, приговорили к шести годам лишения свободы. Ему вменили попытку теракта.

Поджоги МВД РФ Преступления
02 апреля 2024, 17:20
Десятый фигурант дела «Крокуса» не получил разрешения на работу в Москве
РИА «Новости»
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У 10-го фигуранта дела о теракте в «Крокус сити холле» Якубджона Юсуфзоды не было разрешения на работу в Москве. Об этом РИА «Новости» рассказала его жена Файзигуль Джурабекзода.

«Он собрался и улетел в Москву 1 марта, не успел даже патент получить и начать работать», - сообщила супруга.

Басманный районный суд Москвы арестовал уроженца Таджикистана Якубджони Юсуфзоду до 22 мая 2024 года. Мужчину обвиняют по статье «Террористический акт». Юсуфзода мог быть одним из участников организации массового убийства людей в «Крокусе». Вопрос об аресте подозреваемого рассмотрели в закрытом режиме по просьбе следователя.

Ранее правоохранительные органы в Турции задержали двух подозреваемых в подготовке террористического акта от «Исламского государства»*. Ими оказались гражданин Таджикистана 37-летний Фазылджон А. и гражданка Киргизии 41-летняя Зульфия С.

*ИГ («Исламское государство») - запрещенная в России террористическая группировка.

Убийства Суд Россия Таджикистан Москва
02 апреля 2024, 14:23
Монтера пути задержали по делу о столкновении автобуса и поезда под Ярославлем
Global Look Press
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По уголовному делу о ДТП с автобусом и поездом в Ярославской области, которое унесло жизни семи человек, задержали монтера пути, исполняющего обязанности дежурного по железнодорожному переезду. Медицинское освидетельствование показало, что он был пьян. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Следователи и криминалисты выяснили, что когда при приближении поезда сработало автоматическое устройство заграждения переезда, монтер опустил их, освободив автобусу проезд. СК будет ходатайствовать об избрании меры пресечения задержанному.

Уголовное дело передали в третий отдел по расследованию особо важных дел Западного межрегионального следственного управления на транспорте. Максимальная санкция по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц) - лишение свободы на семь лет.

Уголовное дело ДТП Автобусы Поезда
02 апреля 2024, 11:26
Мошенники начали признавать себя аферистами ради новой схемы обмана
Freepik
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Телефонные мошенники придумали гибридную форму обмана. Они стали признаваться потерпевшим, что обманули их, и только потом звонить от имени правоохранителей, сообщили «Известия» со ссылкой на данные комплексной платформы безопасности «Тинькофф Защита».

Сначала россиянам звонили «сотрудники» оператора сотовой связи. Они просили назвать код из СМС, который понадобился для продления договора. Затем собеседники признавались в мошенничестве и исчезали. Следом звонили люди, называвшие себя полицейскими, специалистами Финмониторинга или «Госуслуг», и действовали по широко известной схеме - якобы помогали спасти деньги и просили поучаствовать в поимке преступника.

С января по март 2024 года количество преступлений по такой схеме увеличилось в 3,5 раза. Один из клиентов Тинькофф Банка потерял 1,5 миллиона рублей.

От действий мошенников в Москве пострадал профессор Гнесинки. Он перевел им более 300 тысяч рублей.

Банки Мошенничество Деньги
02 апреля 2024, 11:03
Верзилову вынесли приговор по делу о фейках про армию
РИА «Новости»
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Басманный суд Москвы заочно приговорил экс-издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова** к восьми годам четырем месяцам колонии по уголовному делу о распространении фейков о российской армии. Об этом РИА «Новости» сообщили в суде.

«Верзилову** заочно назначили наказание в виде восьми лет четырех месяцев колонии», - передали в суде.

Кроме того, ему запретили администрировать интернет-ресурсы в течении трех лет и десяти месяцев после освобождения.

Ранее Верзилову** заочно дали 8,5 лет лишения свободы в колонии общего режима за распространение фейков о Вооруженных силах России. Однако потом суд отменил приговор. Дело направили на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

Верзилова** объявили в международный розыск. До этого он нарушил избранную ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. По данным Следкома России, мужчина мог скрываться на территории Италии и Ватикана.

* Включена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

** Включен Минюстом в реестр иностранных агентов.

Уголовное дело Суд Приговоры Россия Армия

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