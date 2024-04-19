Более 40 миллионов рублей нашли дома у подозреваемого в убийстве из-за парковки

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«В рамках расследования уголовного дела об убийстве молодого человека на юго-востоке Москвы следователями столичного Следственного комитета проведены неотложные следственные действия», - отметили в ведомстве.

Теперь следствию предстоит установить принадлежность денег и оценить законность их получения и оборота.

Убийство произошло 17 апреля на Краснодарской улице. Молодой человек сделал замечание владельцу машины, припаркованной на тротуаре у подъезда. Тот напал на парня с заточкой. Раненый погиб на месте. Нападавший скрылся. Позже правоохранители нашли его брошенный автомобиль.

К поискам предполагаемого убийцы присоединились даже члены сообщества мотоциклистов.

Подозреваемый - уроженец Азербайджана Шахин А. Его объявили в федеральный розыск.