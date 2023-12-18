18 декабря 2023, 19:44

Более 250 детей за год стали жертвами аферистов в Москве

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

За год 252 детей стали жертвами дистанционных хищений денежных средств: из них 21 ребенок не достиг возраста 14 лет. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В Сети мальчик нашел объявление о продаже кофты. Он связался с продавцом, тот потребовал предоплату. Однако товар москвич так и не получил. Продавец просто перестал выходить на связь и не вернул деньги. Ущерб превысил 8,9 тысяч рублей. По аналогичной причине еще один несовершеннолетний юноша не получил кроссовки стоимостью 5,8 тысяч рублей.

Ведомство привело самые яркие примеры мошенничества, которые произошли за год, чтобы напомнить родителям, на что стоит сделать акцент при обучении младшего поколения финансовой грамотности.

Девочка 14 лет передала аферистам 900 американских долларов, которые нашла дома в шкафу. В это время ее мама была в магазине.

Злоумышленники позвонили на домашний телефон и заявили девочке, что ее родственница попала в аварию и ей срочной нужны деньги, чтобы на нее не завели уголовное дело в результате ДТП. Для доказательства дали ей услышать «маму». Напуганная девочка выполнила условия мошенников.

Девочка решила купить гитару и нашла в интернете подходящее объявление о продаже. В ходе обсуждения условий покупки музыкального инструмента аферисты отправили пострадавшей ссылку для оплаты, пройдя по которой та ввела данные своей банковской карты и CVC-код.

Получив нужную информацию, злоумышленники сразу похитили с ее счета 3,5 тысячи рублей.

«Не верить незнакомцам из интернета, не встречаться с ними, в ходе онлайн общения не сообщать личную информацию, в том числе место жительства, домашний адрес и телефон. Незнакомцы могут выдавать себя за других людей», - напомнили в ведомстве основные правила безопасности в Сети.

Аферисты под предлогом продажи игровой валюты вынудили несовершеннолетнего мальчика перевести им 100 тысяч рублей, которые принадлежали его маме. Ребенок вышел на публикацию продавца в одной из популярных социальных сетей.

Молодой человек поверил незнакомцу, который подошел к нему на улице: 20-летний ранее судимый аферист пожаловался подростку на финансовые проблемы и попросил 250 рублей в долг. В итоге мальчик согласился помочь.

Для этого он зашел в мобильное приложение банка на смартфоне и начал вводить номер карты злоумышленника. В тот момент фигурант выхватил у ребенка телефон, чтобы якобы самостоятельно ввести данные, и перечислил себе почти пять тысяч рублей.

Юная уроженка столицы выставила в интернете объявление о продаже платья. Потенциальный покупатель в итоге оказался мошенником. Злоумышленник прислал ребенку ссылку для оплаты, по которой девочка перешла и ввела личные данные банковской карты. Виновный украл у нее более 4,8 тысячи рублей.

Хищения Прокуратура РФ Мошенничество
18 декабря 2023, 18:59
Суд арестовал двух бизнесменов по делу о хищении 160 млн рублей у Минпромторга
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Тверской районный суд Москвы арестовал двух бизнесменов — 65-летнего Сергея Сорокина и 49-летнего Илью Чипашвили — по делу о хищении у Минпромторга. Им предъявили обвинения в присвоении государственных субсидий на сумму почти в 160 миллионов рублей. Об этом сообщило издание «Коммерсант».

Тверской районный суд Москвы арестовал двух бизнесменов - 65-летнего Сергея Сорокина и 49-летнего Илью Чипашвили - по делу о хищении у Минпромторга. Им предъявили обвинения в присвоении государственных субсидий на сумму почти в 160 миллионов рублей. Об этом сообщило издание «Коммерсант».

По версии следствия, с 2020 по 2022 год, когда Чипашвили занимал пост генерального директора ОАО «Научно-производственная фирма „Доломант“», компания использовала субсидии Министерство промышленности и торговли для частичного покрытия расходов, связанных с разработкой и созданием отечественных компьютерных систем.

Однако следователи пришли к выводу, что обязательства по договору с Минпромторгом фирма не выполнила, а средства не вернула, использовав по собственному усмотрению.

Подсудимые не признали вину. Они заверили, что выполнили все требования контракта. Проверка, проведенная специальной комиссией, подтвердила создание высокотехнологичных рабочих мест, модернизацию и ремонт производственных мощностей. Однако заключение комиссии все еще не огласили.

Кроме того, подсудимые сообщили, что действующий контракт с министерством заключили до 2025 года и он продолжает выполняться.

Сначала Сорокин оказался в карантинной зоне в СИЗО-7 «Капотня», но в настоящее время его содержат в СИЗО-4 «Медведь». По словам его представителей, у Сорокина начались проблемы со здоровьем. Илья Чипашвили попал в СИЗО-2 «Бутырка».

Ранее сотрудникам завода в Москве вынесли приговор за хищение запчастей к МиГ-29. Они получили до 17 лет колонии.

Суд Бизнес Технологии Москва 2023
18 декабря 2023, 18:13
Двое мужчин избили собутыльника в центре Москвы
Читайте нас в: Google Новости
Двум мужчинам, 19 и 20 лет, предъявили обвинение в ограблении знакомого в переходе на улице 1-я Тверская-Ямская в Москве. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным правоохранителей, обвиняемые познакомились с 35-летним мужчиной и распили с ним вместе алкогольные напитки. Затем они зашли в переход, где один из молодых людей бросил нового знакомого на землю, избил его и забрал личные вещи на сумму свыше 250 тысяч рублей. Его приятель тем временем стоял рядом, чтобы предупредить подельника о возможном появлении свидетелей или полиции.

Злоумышленников задержали. Их обвинили в грабеже и заключили под стражу.

В начале месяца неизвестные отобрали у женщины 48 миллионов рублей. Они забрали лежащие в бумажном пакете деньги из машины, припаркованной у отделения банка в Химках.

Преступления Кражи Москва 2023
18 декабря 2023, 14:29
Суд сократил срок отбывания в колонии братьям Магомедовым
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Мосгорсуд смягчил приговор совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову за хищение 11 миллиардов рублей, сократив срок с 19 до 18,5 года. Изменения касаются также и его брата. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

По информации СМИ , приговор изменили, исключив из его текста ссылки на некоторые улики и показания свидетелей. Кроме того, срок сократили по статьям, по которым вышел срок давности.

Приговор вступил в законную силу сегодня, 18 декабря, и подлежит исполнению в незамедлительном порядке. Обвиняемые принимали участие в слушании по видеосвязи, находясь в СИЗО.

Мещанский суд Москвы год назад приговорил Зиявудина Магомедова к 19 и его брата Магомеда Магомедова к 18 годам колонии строгого режима. Четверо соучастников получили сроки от семи до 12 лет.

Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших на общую сумму приблизительно 3,6 миллиарда рублей. Вдобавок у Зиявудина Магомедова изъяли доли в «Сумме», транспортной группе Fesco и других подконтрольных компаниях. Также суд забрал самолет Gulfstream G650, квартиры в Москве и Лондоне и личный транспорт.

Братьев арестовали в 2018 году. Прокуратура арестовала имущество фигурантов дела более чем на 45 миллиардов рублей и выдвинула предложение после решения суда не снимать ограничения, пока весь ущерб не будет возмещен.

Мосгорсуд Хищения Москва 2023
18 декабря 2023, 13:29
«Вагнеровца» приговорили к почти семи годам колонии за стрельбу в полицейских
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Ростовский областной суд приговорил бойца частной военной компании «Вагнер» Павла Николина к шести годам и 11 месяцам колонии за стрельбу по сотрудникам полиции рядом с границей с Донецкой Народной Республикой. Об этом сообщило РИА «Новости».

ЧП произошло 6 декабря 2022 года, мужчина в камуфляжной экипировке открыл по полицейским огонь из ручного пулемета в Новошахтинске. Один из правоохранителей получил ранение, стрелка сутки спустя задержали в одном из дома в селе Киселево.

«Назначить Николину шесть лет 11 месяцев лишения свободы в колонии особого режима по совокупности преступлений, - огласила приговор судья.

Николин объяснял, что открыл огонь по правоохранителям, потому что спутал их с украинскими военными. По его словам, спецназу он сдался без сопротивления, потому что увидел знакомые значки на форме.

Следствие вело дело по статьям о незаконном обороте оружия, применении насилия в отношении представителя и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Ранее бывшего бойца «Вагнера» заподозрили в убийстве четырехлетней падчерицы в Липецке.

Суд Военные

Новости по теме