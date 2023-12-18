Более 250 детей за год стали жертвами аферистов в Москве

В Сети мальчик нашел объявление о продаже кофты. Он связался с продавцом, тот потребовал предоплату. Однако товар москвич так и не получил. Продавец просто перестал выходить на связь и не вернул деньги. Ущерб превысил 8,9 тысяч рублей. По аналогичной причине еще один несовершеннолетний юноша не получил кроссовки стоимостью 5,8 тысяч рублей.

Ведомство привело самые яркие примеры мошенничества, которые произошли за год, чтобы напомнить родителям, на что стоит сделать акцент при обучении младшего поколения финансовой грамотности.

Девочка 14 лет передала аферистам 900 американских долларов, которые нашла дома в шкафу. В это время ее мама была в магазине.

Злоумышленники позвонили на домашний телефон и заявили девочке, что ее родственница попала в аварию и ей срочной нужны деньги, чтобы на нее не завели уголовное дело в результате ДТП. Для доказательства дали ей услышать «маму». Напуганная девочка выполнила условия мошенников.

Девочка решила купить гитару и нашла в интернете подходящее объявление о продаже. В ходе обсуждения условий покупки музыкального инструмента аферисты отправили пострадавшей ссылку для оплаты, пройдя по которой та ввела данные своей банковской карты и CVC-код.

Получив нужную информацию, злоумышленники сразу похитили с ее счета 3,5 тысячи рублей.

«Не верить незнакомцам из интернета, не встречаться с ними, в ходе онлайн общения не сообщать личную информацию, в том числе место жительства, домашний адрес и телефон. Незнакомцы могут выдавать себя за других людей», - напомнили в ведомстве основные правила безопасности в Сети.

Аферисты под предлогом продажи игровой валюты вынудили несовершеннолетнего мальчика перевести им 100 тысяч рублей, которые принадлежали его маме. Ребенок вышел на публикацию продавца в одной из популярных социальных сетей.

Молодой человек поверил незнакомцу, который подошел к нему на улице: 20-летний ранее судимый аферист пожаловался подростку на финансовые проблемы и попросил 250 рублей в долг. В итоге мальчик согласился помочь.

Для этого он зашел в мобильное приложение банка на смартфоне и начал вводить номер карты злоумышленника. В тот момент фигурант выхватил у ребенка телефон, чтобы якобы самостоятельно ввести данные, и перечислил себе почти пять тысяч рублей.

Юная уроженка столицы выставила в интернете объявление о продаже платья. Потенциальный покупатель в итоге оказался мошенником. Злоумышленник прислал ребенку ссылку для оплаты, по которой девочка перешла и ввела личные данные банковской карты. Виновный украл у нее более 4,8 тысячи рублей.