11 февраля 2025, 13:17

Более 20 терактов предотвратили в России с начала года

РИА «Новости»
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В 2025 году в России предотвратили 23 теракта. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

\"Силовые структуры с начала 2025 года предотвратили 23 теракта, подготовка значительной части из них осуществлялась по заданию украинских кураторов и вербовщиков МТО\", - заявили в НАК.

Кроме того, силовики пресекли террористическую деятельность 224 лиц - двух главарей, 87 боевиков и более ста пособников. В НАК добавили, что правоохранители ликвидировали 11 тайников с оружием, боеприпасами и СВУ.

Терроризм Россия
11 февраля 2025, 11:36
На Алтае с экс-полицейского взыскали 2,4 млн рублей неподтвержденных доходов
РИА «Новости»
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Прокуратура Алтайского края взыскала с бывшего полицейского и его супруги 2,4 миллиона рублей неподтвержденных доходов. Об этом сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Иск в суд поступил после прокурорской проверки. Правоохранители установили, что 2,4 миллиона рублей поступила на банковский суд подозреваемого и его жены, но законность получения средств они подтвердить не смогли. Общая сумма поступлений превысила официальный доход супругов за последние два года.

Прокурор направил исковое заявление в Чемальский районный суд о взыскании подозрительных накоплений в доход бюджета.

Ранее стало известно, что в 2024 году в суды поступили более семи тысяч исков о взыскании 1,5 миллиарда рублей с владельцев банковских карт, на которые первично переводили похищенные мошенниками деньги. Прокуратуре удалось их взыскать.

Прокуратура РФ Полиция
11 февраля 2025, 11:05
Появилось видео задержания стрелка, лишившего глаза бойца ММА Крайнова
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Полиция Краснодарского края задержала подозреваемого в стрельбе в 29-летнего мужчину в одном из развлекательных заведений в Краснодаре. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

ЧП произошло ночью 9 февраля. В ходе результате оперативных мероприятий на посту ДПС «Успенском» госавтоинспекторы остановили автомобиль, на котором скрылся злоумышленник, под управлением 32-летнего жителя Чеченской Республики «Водителя и 34-летнего пассажира, причинившего ранение мужчине в краевой столице, задержали. При досмотре транспортного средства обнаружили и изъяли предмет, конструктивно схожий с травматическим пистолетом, а также магазин и 18 патронов к нему, - отметили в МВД.

Следователи завели уголовное дело по статье «Хулиганство».

Пострадавшим оказался боец смешанного стиля Руслан Крайнов. Клуб «Нарт» в соцсети Instagram* отметил, что спортсмен лишился глаза, ему потребуется операция. Крайнов за карьеру провёл пять боёв и одержал пять побед.

В начале февраля неизвестный открыл стрельбу на западе Москвы.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Задержания Краснодар
11 февраля 2025, 03:49
Мужчина жестоко убил сына и дочь гарпуном из-за змеиной ДНК
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Житель Калифорнии похитил своих маленьких детей и расправился с ними. Свои действия он объяснил одержимостью теориями заговора, сообщил New York Post.

В августе 2021 года Мэтью Тейлор Коулман планировал провести отпуск с женой Эбби и двухлетним сыном и десятимесячной дочерью. Однако вместо этого он посадил детей в фургон и уехал.

Выяснилось, что мужчина привез сына и дочь на ферму в Мексике. Там он заколол их гарпуном. Детские останки обнаружил хозяин фермы. Коулмана быстро задержали.

На допросе мужчина признался в одержимости конспирологической теорией QAnon, согласно которой, миром правит международная секта педофилов-кровопийц. Она мешает президенту Дональду Трампу и патриотам США навести порядок в стране.

Американец заявил, что QAnon заставил его поверить, что в его детях есть опасная для человечества змеиная ДНК. Поэтому он расправился с ними. Сейчас мужчина находится под стражей.

Ранее в Тверской области отец зарезал трех сыновей и маленькую дочь. После расправы над детьми уроженец Таджикистана пытался покончить с жизнью.

США Дети Мужчины Калифорния Теории заговора
10 февраля 2025, 23:12
Избивали и насиловали. На Урале двое парней издевались над девочкой на камеру
РИА «Новости»
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В городе Макушино Курганской области двое парней жестоко избили на камеру полуголую девочку-подростка. Издевательства над ребенком транслировали в соцсетях, сообщило издание 45.ru.

Несовершеннолетнюю девочку истязали в начале февраля.

«Это все у нее (пострадавшей - прим. ред.) дома и происходило. Мама работала в ночную смену, ее дочка позвала на ночевку девочку к себе, а та пришла с двумя парнями и еще одной девушкой», - рассказал собеседник издания.

Компания издевалась над ребенком в течение 10 часов - с 19:00 до 05:00.

Как сообщил другой источник, насилие над девочкой началось из-за желания ее знакомой отомстить. Подростка сначала избивали, а потом изнасиловали. Парни использовали для своих зверств бутылку. Ребенку порезали ухо, щеку и половые органы.

Компания записала около 10 роликов длительностью по минуте каждый. Одно из видео сделали на улице. На этих кадрах было видно, как девочку били, обзывали и плевали на нее.

Все закончилось, когда подросток пришла к соседям, а те вызвали скорую помощь и полицию. Полицейские установили личности подозреваемых, задержали их и доставили в отдел.

Возбуждены уголовные дела по статье о насильственных действиях сексуального характера группой лиц, совершенных в отношении несовершеннолетней. При этом неизвестно, привлекут ли к ответственности других молодых людей.

Ранее в Калининградской области задержали мужчину, которого подозревают в истязании 13-летней дочери.

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