Более 20 терактов предотвратили в России с начала года

\"Силовые структуры с начала 2025 года предотвратили 23 теракта, подготовка значительной части из них осуществлялась по заданию украинских кураторов и вербовщиков МТО\", - заявили в НАК.

Кроме того, силовики пресекли террористическую деятельность 224 лиц - двух главарей, 87 боевиков и более ста пособников. В НАК добавили, что правоохранители ликвидировали 11 тайников с оружием, боеприпасами и СВУ.