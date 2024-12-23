Более 20 человек подожгли ТЦ, банки и отделения почты из-за мошенников

Читайте нас в:

За последние несколько дней правоохранители зафиксировали самую массовую волну действий мошенников. Злоумышленники вынуждали своих жертв бросать петарды и бутылки с зажигательной смесью, а также обливать бензином и поджигать полицейские машины.

«Практически два десятка граждан поддались на психологические манипуляции и движимые желанием вернуть похищенные средства стали участниками психологических операций недружественных стран. Разумеется, похищенные средства никто не вернул!» - отметили в ведомстве.

В Москве и Подмосковье 21 декабря зафиксировали более 10 случаев поджогов и запуска фейерверков по указке мошенников. Сотрудники МВД задержали правонарушителей. Большинство из диверсантов оказались пожилыми людьми.