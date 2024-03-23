23 марта 2024, 00:39

Более 160 тонн воды сбросили на горящий Crocus City Hall

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На здание Crocus City Hall, в котором начался пожар во время теракта, сбросили уже 160 тонн воды. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России

«Пожарно-спасательными подразделениями принимаются все меры для ликвидации пожара», - подчеркнули в ведомстве.

На кадрах, которые поступили в распоряжение «360» ранее, вертолет МЧС сбрасывал воду на объятую огнем крышу здания. На месте ЧП работают пожарные расчеты. По последним данным, площадь возгорания составила почти 13 тысяч квадратных метров.

Из подвала Crocus City Hall спасатели эвакуировали порядка 100 человек. Под завалами могут находиться люди. На месте ЧП дежурят бригады реаниматологов, хирургов и психологов.

Пожар и стрельба в здании концертного зала начались вечером 22 марта. Неизвестные открыли огонь по пришедшим на концерт группы «Пикник». Предварительно, погибли 40 человек, более 100, в том числе дети, пострадали. СК возбудил уголовное дело о теракте.

Терроризм МЧС РФ Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 15:12
Появились кадры задержания еще одного подозреваемого в теракте в Crocus City Hall
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Еще одного подозреваемого в совершении теракта в Crocus City Hall задержали в Брянской области. Видео разлетелось в Сети.

Судя по кадрам, его задержали сразу несколько силовиков. Подозреваемому завели руки за спину и вели к машине правоохранителей. У задержанного на лице была кровь.

Это не первый подозреваемый, которого поймали на границе Брянской области и Украины. Кадры с первым задержанным опубликовала в соцсетях Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. На допросе он рассказал, что за убийство людей в Crocus City Hall ему предложили полмиллиона рублей. Кураторы вышли на связь с ним в Telegram примерно 30 дней назад. Оружие он получил от них же. Половину суммы ему уже успели выплатить.

Видео с вторым подозреваемым также опубликовала Симоньян. По ее словам, в кадре оказался главарь банды преступников.

Задержания Видео Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 14:04
«А вот главарь упырей». Появились новые кадры допроса подозреваемых в теракте в Crocus City Hall
Пресс-служба Следственного комитета
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Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала в Telegram-канале еще одно видео допроса одного из подозреваемых в совершении теракта в Crocus City Hall. В кадр, по ее словам, попал главарь преступников.

Мужчина рассказал, что до совершения теракта жил в хостеле в Дмитровском районе Москвы вместе с еще одним предполагаемым террористом около месяца.

Знакомый приобрел для злоумышленников автомобиль, на котором те «хотели работать». По словам задержанного, это была леговушка.

Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 11:50
Теракт в Crocus City Hall тщательно спланировали — ФСБ
РИА «Новости»
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Сотрудники силовых ведомств продолжают работу по выявлению всех обстоятельств случившегося в Crocus City Hall. Теракт, произошедший в Подмосковье, был тщательно спланирован. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ, сообщило РИА «Новости».

После стрельбы в Crocus City Hall террористы попытались скрыться на машине. Они двигались в сторону российско-украинской границы , добавили в ведомстве.

«Теракт в „Крокусе“ был тщательно спланирован», - подчеркнули в ФСБ.

В общей сложности силовики задержали 11 человек, среди них четверо принимали непосредственное участие в теракте в Crocus City Hall. Их перехватили в Брянской области с разницей в несколько часов.

По данным ФСБ, злоумышленники заранее спрятали в тайнике оружие, из которого открыли стрельбу по собравшимся в здании концертного зала.

Сейчас сотрудники силового ведомства продолжают вести работу по выявлению всех обстоятельств случившегося. Задержанных в Брянской области террористов этапируют в Москву.

Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 11:49
Совершившие теракт в Crocus City Hall собирались сбежать на Украину
РИА «Новости»
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После теракта в Crocus City Hall причастные к нему лица собирались перейти российско-украинскую границу. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«После совершения теракта преступники пытались скрыться, продвигаясь на машине в сторону российско-украинской границы», - указали в ведомстве.

Силовики подчеркнули, что у террористов были необходимые контакты на Украине. Свои действия они тщательно спланировали.

По данным ФСБ, злоумышленники заранее спрятали в тайнике оружие, из которого открыли стрельбу по собравшимся в здании концертного зала.

Четырех подозреваемых в теракте - непосредственных исполнителей - задержали в Брянской области с разницей в несколько часов благодаря слаженным действиям специальных и правоохранительных ведомств. Всего сотрудники спецслужб взяли 11 человек , причастных к стрельбе и пожару в Crocus City Hall.

Задержанных уже этапируют в Москву. Расследование уголовного дела продолжается.

ФСБ Стрельба в Crocus City Hall

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