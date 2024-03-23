Более 160 тонн воды сбросили на горящий Crocus City Hall

«Пожарно-спасательными подразделениями принимаются все меры для ликвидации пожара», - подчеркнули в ведомстве.

На кадрах, которые поступили в распоряжение «360» ранее, вертолет МЧС сбрасывал воду на объятую огнем крышу здания. На месте ЧП работают пожарные расчеты. По последним данным, площадь возгорания составила почти 13 тысяч квадратных метров.

Из подвала Crocus City Hall спасатели эвакуировали порядка 100 человек. Под завалами могут находиться люди. На месте ЧП дежурят бригады реаниматологов, хирургов и психологов.

Пожар и стрельба в здании концертного зала начались вечером 22 марта. Неизвестные открыли огонь по пришедшим на концерт группы «Пикник». Предварительно, погибли 40 человек, более 100, в том числе дети, пострадали. СК возбудил уголовное дело о теракте.