15 января 2024, 20:05

Более 100 военных осудили в Петербурге в 2023-м за уклонение от службы

РИА «Новости»
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За 2023 год 108 человек привлекли к уголовной ответственности в Санкт-Петербурге за уклонение от военной службы. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

У военных судов особенно возросла нагрузка по рассмотрению дел по статье о самовольном оставлении части или места службы.

В 2023-м в Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд поступило 102 дела в отношении мужчин, которые самовольно оставили часть, чтобы временно уклониться от исполнения обязанностей по военной службе в период СВО.

Обвинительные приговоры огласили по 85 делам, 69 приговоров вступило в законную силу, восемь приговоров обжаловали в апелляционном порядке, а еще три - в кассационном, указали в пресс-службе.

В 224-й гарнизонный военный суд поступило 30 дел по этой статье. Приговоры огласили по 23 делам. Все они вступили в законную силу. Два приговора обжалуют в кассационном порядке.

«Оправдательных приговоров не было. В большинстве случаев фигуранты признавали вину полностью или частично», - уточнили в пресс-службе.

Суд Армия
15 января 2024, 19:14
Суд оставил в силе отказ в заочном аресте основателя «Тануки»
РИА «Новости»
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Мосгорсуд признал законным отказ в заочном аресте основателя «Тануки» Александра Орлова, который стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении доверием. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Суд повторно отклонил ходатайство прокуратуры о заочном заключении предпринимателя под стражу. Таким образом, решение вступило в законную силу.

В декабре Тверской районный суд потребовал заочно арестовать бизнесмена. Его обвинили по статье о причинении особо крупного имущественного ущерба организованной группой.

На судебном слушании выяснилось, что причиненный действиями Орлова ущерб, сумма которого составила 20 миллионов рублей, уже погашен. При этом предприниматель рассказал, что узнал об уголовном деле из СМИ.

Орлова обвинили в нанесении имущественного ущерба по статье 165 Уголовного Кодекса России и объявили в федеральный и международный розыск в ноябре 2023 года.

Мосгорсуд Суд Москва
15 января 2024, 18:11
Подозреваемого в краже телефона у продавца магазина задержали в Москве
РИА «Новости»
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Московские полицейские задержали 18-летнего молодого человека, подозреваемого в краже телефона у продавца магазина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В московскую полицию обратилась сотрудница одного из продуктовых магазинов, расположенных на Большой Семеновской улице. Она пожаловалась, что положила сотовый телефон на транспортерную ленту. Далее сзади внезапно подошел мужчина и положил товар так, что закрыл смартфон из ее поля зрения. Таким образом он украл гаджет и скрылся с места происшествия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка задержали подозреваемого на улице Теплый Стан. Во время досмотра у него изъяли украденную вещь. Вскоре телефон вернут потерпевшей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее женщина украла дорогой телефон у пассажирки автобуса в Москве.

Кражи Москва
15 января 2024, 16:29
Московский таксист обманул приезжего из Китая на 50 тысяч рублей
Freepik
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Московский таксист обманул жителя Китая, выставив ему круглую сумму — приблизительно 50 тысяч рублей — за поездку от аэропорта до точки назначения. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Московский таксист обманул жителя Китая, выставив ему круглую сумму - приблизительно 50 тысяч рублей - за поездку от аэропорта до точки назначения. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Как стало известно авторам статьи, 24-летний мужчина прилетел в Россию по работе. Когда он находился в аэропорту Шереметьево, таксист предложить отвезти приезжего на Рублевское шоссе всего за 1300 рублей.

Однако уже в дороге водитель уточнил, что 1300 рублей - цена за километр пути, поэтому выйдет в итоге выйдет примерно 45 тысяч рублей. Шокированный турист из Китая потребовал остановить машину, но мошенник решил не слушать клиента и сделать по-своему.

Водитель выхватил у пассажира телефон, самостоятельно перевел себе 8500 рублей, а потом вынудил пострадавшего сделать еще три перевода на общую сумму около 50 тысяч рублей. Позже таксист высадил его на МКАДе вместе с багажом и уехал.

Мужчина смог добраться до пункта назначения на другой машине, а потом обратился в полицию. Оперативники уже объявили злоумышленника в розыск. Пострадавший довольно точно описал автомобиль и запомнил часть госномера.

Ранее таксистка в Снежинске не позволила мошенникам обмануть пенсионерку на 1,8 миллиона рублей. Водитель заподозрила неладное, когда в ее машину села взволнованная женщина с двумя огромными сумками.

Мошенничество Машины Полиция Москва
15 января 2024, 15:18
Женщина украла дорогой телефон у пассажирки автобуса в Москве
РИА «Новости»
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Злоумышленница украла телефон у пассажирки автобуса в Москве. Она увидела, как жертва убрала смартфон в карман куртки, а позже, воспользовавшись моментом, похитила гаджет стоимостью более 77 тысяч рублей и спешно покинула транспорт. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Потерпевшая практически сразу заметила пропажу. Она вышла из автобуса и потребовала вернуть украденную вещь. Фигурантка отрицала причастность и попыталась подкинуть телефон на тротуар, выставив ситуацию так, что пострадавшая сама выронила его.

Однако злоумышленница не учла, что в автобусе установлено видеонаблюдение и ее действия запечатлели на камеру. Стоявшие на остановке прохожие вызвали полицию, увидев конфликтную ситуацию.

По данным следствия, 26-летняя воровка уже ранее дважды привлекали к уголовной ответственности. Теперь она предстанет перед судом по обвинению в совершении кражи из одежды.

«Обвинительное заключение по делу утверждено Тушинской межрайонной прокуратурой», - заявили в ведомстве.

Ранее подозреваемого в краже смартфона за 120 тысяч рублей в баре задержали в Москве.

Ограбления Кражи Москва

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